Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran, Hürmüz Boğazı'nı Jeopolitik Koz Olarak Kullanacak

15.03.2026 17:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran, Hürmüz Boğazı'ndaki trafiği kontrol ederek ABD ve İsrail'e baskı kurmaya hazır olduğunu açıkladı.

(ANKARA) - İran'ın Hatam el-Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Ali Abdullahi, "İran'ın ABD ve İsrail üzerinde baskı kurmak için Hürmüz Boğazı'ndaki trafiği kontrol etmek dahil tüm jeopolitik kozlarını kullanmaya hazır olduğunu" söyledi. Abdullahi, "Tahran, Hürmüz Boğazı'nı baskı unsuru olarak kullanmaya devam edecek" dedi.

Ali Abdullahi, ülkenin silahlı kuvvetlerinin ABD ve İsrail üzerinde baskı kurmak için Hürmüz Boğazı'ndaki trafiği kontrol etmek de dahil olmak üzere tüm jeopolitik kozlarını kullanmaya hazır olduğunu belirtti.

Abdullahi, "İran Silahlı Kuvvetleri'nin, stratejik su yolunu (Hürmüz Boğazı'nı) baskı unsuru olarak kullanmaya devam ederek, saldırganları diz çöktürmekte kararlı olduğunu" belirtti ve "İran'ın düşmanlarına zaten ağır darbeler indirdiğini" ifade etti.

Abdullahi ayrıca, "İran'ın savaşı başlatmadığını ancak nasıl sona ereceğini kendisinin belirleyeceğini" söyleyerek, "ABD ile İsrail'in İran'ın askeri gücü karşısında sonunda teslim olmaktan başka seçenekleri olmayacağını" savundu.

Kaynak: ANKA

Güvenlik, Savunma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2026 18:26:28. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.