İran, Hürmüz Boğazı'nı Jeopolitik Koz Olarak Kullanacak

(ANKARA) - İran'ın Hatam el-Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Ali Abdullahi, "İran'ın ABD ve İsrail üzerinde baskı kurmak için Hürmüz Boğazı'ndaki trafiği kontrol etmek dahil tüm jeopolitik kozlarını kullanmaya hazır olduğunu" söyledi. Abdullahi, "Tahran, Hürmüz Boğazı'nı baskı unsuru olarak kullanmaya devam edecek" dedi.

Abdullahi, "İran Silahlı Kuvvetleri'nin, stratejik su yolunu (Hürmüz Boğazı'nı) baskı unsuru olarak kullanmaya devam ederek, saldırganları diz çöktürmekte kararlı olduğunu" belirtti ve "İran'ın düşmanlarına zaten ağır darbeler indirdiğini" ifade etti.

Abdullahi ayrıca, "İran'ın savaşı başlatmadığını ancak nasıl sona ereceğini kendisinin belirleyeceğini" söyleyerek, "ABD ile İsrail'in İran'ın askeri gücü karşısında sonunda teslim olmaktan başka seçenekleri olmayacağını" savundu.