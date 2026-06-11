İran, Hürmüz Boğazı'nı Kapatma Kararı Aldı

(ANKARA) - İran, ABD'in saldırılarını gerekçe göstererek Hürmüz Boğazı'nın petrol tankerleri ve ticari gemiler dahil olmak üzere her türlü gemi trafiğine kapatıldığını açıkladı.

İran makamlarından yapılan açıklamada, ABD'nin devam eden eylemleri ve Hormozgan eyaletinin güneyindeki bazı bölgelere yönelik askeri saldırıların başlaması nedeniyle bölgede güvenlik koşullarının ortadan kalktığı belirtildi.

Açıklamada, bu gerekçelerle Hürmüz Boğazı'nın tüm gemilere kapatıldığı ifade edildi.

İran, boğazdaki her türlü trafiğin hedef alınacağını bildirdi.