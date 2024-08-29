İran, Husilerin petrol tankerine saldırı tehdidini yalanladı

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BİRLEŞMİŞ İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliğinden yapılan açıklamada, Husilerin Kızıldeniz'de hedef aldığı petrol tankerindeki yangını söndürmek için gelen iki römorkörü vurma tehdidiyle ilgili iddiaları yalanladı.

İran'ın BM Temsilciliği, Pentagon Basın Sözcüsü Patrick Ryder'ın, Husilerin, Kızıldeniz'de hedef aldığı petrol tankerinde çıkan yangına müdahale etmek için yaklaşmaya çalışan iki römorköre "saldırma tehdidinde bulunduğu" iddiasına, yazılı açıklamayla cevap verdi.

Açıklamada, " Filistin'i destekleme ve siyonistlere yakıt transferini engelleme politikasını yürüten Yemen'in Ensarullah Hareketi, Gazze'ye yönelik savaş devam ettiği sürece Kızıldeniz'deki İsrail rejimine giden petrol tankerlerini hedef almaya devam edeceğini daha önceden duyurmuştu." ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında, "İsrail için petrol taşıyan tankere sıçrayan yangın ve sonrasında gelen çevresel tehlikelerin ardından" birkaç ülkenin Ensarullah'a ulaşarak römorkörlerin ve kurtarma gemilerinin olay bölgesine girmesi için geçici bir ateşkes talep ettiği bilgisine yer verildi.

İranlı yetkililer, "İnsani ve çevresel endişeleri göz önünde bulundurarak", Ensarullah'ın, "MV Sounion" isimli tankere müdahale talebini kabul ettiğini belirtti.

Açıklamanın sonunda, Kızıldeniz'e yardım sağlanamaması ve petrol sızıntısının önlenememesinin, hedef alınma olasılığı konusundaki endişelerden ziyade, "bazı ülkelerin ihmalinden kaynaklandığı" kaydedildi.

Gemiye saldırı

Husiler, 21 Ağustos'ta, MV Sounion isimli bir Yunan gemisini "İsrail limanlarına erişim yasağını ihlal ettiği" gerekçesiyle hedef aldıklarını duyurmuştu.

İngiltere'nin Sana Büyükelçisi Abda Sharif, geminin mürettebatının kurtarıldığını, ağır hasar gören geminin ise Kızıldeniz'de mahsur kaldığını açıklamıştı.

Sharif, geminin 150 bin ton petrol taşıdığını aktarmıştı.

Pentagon Basın Sözcüsü Patrick Ryder, dün katıldığı günlük basın toplantısında, Husilerin, Kızıldeniz'de hedef aldığı petrol tankerinde çıkan yangına müdahale etmek için yaklaşmaya çalışan iki römorköre ateş açma tehdidinde bulunduğunu iddia etmişti.