İran İHA Düşürdü

30.03.2026 23:09
İran, ABD'ye ait iki MQ-9 Reaper İHA'nın düşürüldüğünü ve son dönemde 140 İHA'nın etkisiz hale geldiğini bildirdi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), ABD'ye ait iki MQ-9 Reaper tipi insansız hava aracının (İHA) ülkenin hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğünü bildirdi.

Açıklamada, İsfahan eyaleti semalarında iki saat arayla ABD'ye ait iki MQ-9 Reaper tipi İHA'nın ülkenin hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğü belirtildi.

Devrim Muhafızları Ordusu, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, ülkenin güney sahillerinde 5 Hermes tipi İHA'nın düşürüldüğünü duyurmuş, ABD-İsrail'in İran'a saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana ise yaklaşık 140 İHA'nın etkisiz hale getirildiğini kaydetmişti.

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Kaynak: AA

