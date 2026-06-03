İran İHA Saldırısı Kuveyt Havalimanı Uçuşlarını Askıya Aldı

Kuveyt Sivil Havacılık Genel Kurumu, İran'dan düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısı nedeniyle hasarın oluştuğu Uluslararası Kuveyt Havalimanından uçuşların askıya alındığını bildirdi.

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'ya göre, Sivil Havacılık Genel Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada, havalimanındaki son gelişmelere ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "İran saldırısında İHA ve füzelerle 'T1' yolcu terminalinin hedef alınmasının ardından Uluslararası Kuveyt Havalimanında acil durum planı uygulamaya konuldu." ifadesine yer verildi.

Saldırı nedeniyle bazı tesislerde ciddi hasar meydana geldiği, yaralanmaların kaydedildiği aktarıldı.

Havalimanındaki tüm uçuşların yeni bir duyuruya kadar askıya alındığı ve seferlerin alternatif havalimanlarına yönlendirildiği belirtildi.

Kuveyt ordusu, İran'ın düzenlediği kamikaze İHA saldırısı nedeniyle Kuveyt Havalimanı yolcu terminal binasında hasar oluştuğunu ve çok sayıda kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin İran'a ait Keşm Adası'na saldırısına karşılık Kuveyt'te ABD güçlerine ev sahipliği yapan askeri üsleri füzelerle vurduğunu duyurmuştu.