İran İHA Taşıyıcı Savaş Gemisini Hizmete Soktu

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İran, ticari bir gemiden dönüştürülen insansız hava aracı (İHA) taşıyıcı savaş gemisini hizmete soktu.

İran devlet televizyonunun haberine göre, ülkenin İHA taşıyıcı savaş gemisi Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri ve üst düzey komutanların hazır bulunduğu, ülkenin güneyindeki Bender Abbas Limanı'nda düzenlenen törenle Devrim Muhafızları Ordusu donanmasının muharebe filosuna katıldı.

İHA'lar için 180 metre uzunluğunda bir piste sahip olan "Şehid Bakıri" adı verilen geminin helikopterlerin yanı sıra çok sayıda insansız hava aracı filosu ve seyir füzesi taşıdığı belirtildi.

Devlet televizyonunun yayınladığı görüntülerde, bir ticari gemiden dönüştürüldüğü kaydedilen savaş gemisinin pistinde en az 5 helikopter ve 8 insansız hava aracının bulunduğu ve "Kahir-313" adı verilen İHA'ların pistten havalandığı görüldü.