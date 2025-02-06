İran İHA Taşıyıcı Savaş Gemisini Hizmete Soktu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İran İHA Taşıyıcı Savaş Gemisini Hizmete Soktu

İran, ticari bir gemiden dönüştürülen 'Şehid Bakıri' adlı İHA taşıyıcıyı hizmete aldı.

06.02.2025 16:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran, ticari bir gemiden dönüştürülen insansız hava aracı (İHA) taşıyıcı savaş gemisini hizmete soktu.

İran devlet televizyonunun haberine göre, ülkenin İHA taşıyıcı savaş gemisi Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri ve üst düzey komutanların hazır bulunduğu, ülkenin güneyindeki Bender Abbas Limanı'nda düzenlenen törenle Devrim Muhafızları Ordusu donanmasının muharebe filosuna katıldı.

İHA'lar için 180 metre uzunluğunda bir piste sahip olan "Şehid Bakıri" adı verilen geminin helikopterlerin yanı sıra çok sayıda insansız hava aracı filosu ve seyir füzesi taşıdığı belirtildi.

Devlet televizyonunun yayınladığı görüntülerde, bir ticari gemiden dönüştürüldüğü kaydedilen savaş gemisinin pistinde en az 5 helikopter ve 8 insansız hava aracının bulunduğu ve "Kahir-313" adı verilen İHA'ların pistten havalandığı görüldü.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsansız Hava Aracı, Helikopter, Teknoloji, Savunma, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran İHA Taşıyıcı Savaş Gemisini Hizmete Soktu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:46 İzmir için uykuları kaçıracak uyarı: Ciddi bir tsunami riski var İzmir için uykuları kaçıracak uyarı: Ciddi bir tsunami riski var
22:46 Zelenskiy, savaşa son verebilecek kararını ’hazırım’ diyerek duyurdu Zelenskiy, savaşa son verebilecek kararını 'hazırım' diyerek duyurdu
22:18 Anne babalar dikkat Bu iki markanın ürünleri resmen ölüm saçıyor Anne babalar dikkat! Bu iki markanın ürünleri resmen ölüm saçıyor
21:54 Kartpostallık görüntüler İstanbul’a lapa lapa kar yağdı Kartpostallık görüntüler! İstanbul'a lapa lapa kar yağdı
20:55 MHP lideri Devlet Bahçeli’nin kalp kapağı değiştirildi MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kalp kapağı değiştirildi
09:48 Etil alkolün piyasaya arz şartları değişti Etil alkolün piyasaya arz şartları değişti
09:43 Bitcoin yatırımcısı dev şirket isim değişikliğine gitti Bitcoin yatırımcısı dev şirket isim değişikliğine gitti
09:42 Diyarbakır’da ağır hasarlı binada yaşayan 5 aile taşınamıyor Diyarbakır'da ağır hasarlı binada yaşayan 5 aile taşınamıyor
09:38 Uludağ’a çıkmak için 300 kilometre yol geldi, kış lastiği takmadığı için geri döndü Uludağ'a çıkmak için 300 kilometre yol geldi, kış lastiği takmadığı için geri döndü
09:31 Güvenli liman altın yeni rekorlar kırıyor Güvenli liman altın yeni rekorlar kırıyor
09:16 Demet Akalın’dan Sibil Çetinkaya’ya sert tepki: Yüzü puf böreği gibi şiş Demet Akalın'dan Sibil Çetinkaya'ya sert tepki: Yüzü puf böreği gibi şiş
09:15 Serdar Aziz’den Fenerbahçe’ye dönüş mesajı: Para pul umurumda değil Serdar Aziz'den Fenerbahçe'ye dönüş mesajı: Para pul umurumda değil
08:55 Ege’de iki saat içinde 7 deprem Bölgeye askeri çıkarma gemileri yollandı Ege'de iki saat içinde 7 deprem! Bölgeye askeri çıkarma gemileri yollandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2025 03:19:34. #1.12#
SON DAKİKA: İran İHA Taşıyıcı Savaş Gemisini Hizmete Soktu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.