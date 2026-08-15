İran, İki Fransız Diplomatı Yakaladı - Son Dakika
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İran, İki Fransız Diplomatı Yakaladı

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İran, ulusal güvenlik soruşturmasında iki Fransız diplomatın yakalandığını duyurdu.

İran İstihbarat Bakanlığı, iki Fransız diplomatın ulusal güvenlikle ilgili bir soruşturma sırasında gizli bir toplantı yerinde yakalandığını duyurarak, olay yerinde ele geçirilen belge ve materyallerin ise İran'da nüfuz oluşturmayı ve yabancı müdahaleyi amaçlayan kapsamlı bir plana işaret ettiğini öne sürdü.

İran İstihbarat Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yabancı etki ve nüfuz iddialarına ilişkin bir soruşturma kapsamında istihbarat birimlerinin iki şüphelinin yakalanmasına yönelik mahkeme kararını uygularken olay mahallinde iki Fransız diplomata rastladığı belirtildi.

Açıklamada, diplomatların kimliklerinin doğrulanmasının ardından durumun İran Dışişleri Bakanlığına bildirildiği ve diplomatların diplomatik polis eşliğinde Fransa'nın İran'daki Büyükelçisine teslim edildiği aktarıldı.

Olay yerinde ele geçirildiği belirtilen belge ve materyallerin ilk incelemesinin, "nüfuz oluşturma, dış müdahale ve İran'ın bağımsızlığına karşı faaliyetlerin önünü açma" amacı taşıyan geniş kapsamlı bir projeye işaret ettiği iddia edilerek, Fransa'nın eski Tahran Büyükelçisinin imzasının belgelerin bazılarında tespit edildiği ifade edildi.

İran İstihbarat Bakanlığı, diplomatik statüdeki kişilerin "yasadışı ve müdahaleci davranışlarda bulunmasına izin vermeyeceğini" belirterek, benzer olayların tekrarlanması halinde sorumlular hakkında işlem yapılacağı uyarısında bulundu.

Fransız hükümetinin diplomatlarının müdahalelerinden sorumlu tutulması gerektiğini vurgulayan Bakanlık, soruşturmanın sürdüğünü ve davaya ilişkin daha ayrıntılı bilgilerin ilerleyen süreçte kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

Kaynak: AA

Dış Politika, Diplomasi, Fransız, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran, İki Fransız Diplomatı Yakaladı - Son Dakika

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