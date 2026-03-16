Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran, İki İsrail İHA'sını Düşürdü

16.03.2026 13:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran, Tahran ve Buşehr semalarında iki İsrail insansız hava aracını düşürdüğünü açıkladı.

İran, Tahran ve Buşehr eyaleti semalarında dün geceden bu yana biri Hermes diğeri de Heron tipi İsrail'e ait iki insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.

Yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, Devrim Muhafızları Ordusu, dün gece ABD-İsrail'e ait iki İHA düşürüldüğünü açıkladı.

Tahran ve Buşehr'in Cem kenti semalarında düşürüldüğü belirtilen İHA'lardan birinin İsrail'e ait gelişmiş Hermes tipi İHA olduğu bilgisi verildi. Diğer İHA'nın ise Heron tipi olduğu aktarıldı.

İran Silahlı Kuvvetleri, 11 Mart'a kadar aralarında Hermes, Heron, Orbiter, MQ9 modellerinin de bulunduğu ABD-İsrail'e ait 104 insansız hava aracının ülkenin savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü duyurmuştu.

Kaynak: AA

İnsansız Hava Aracı, Savunma, Tahran, İsrail, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2026 13:42:11. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.