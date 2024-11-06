İran İki Uyduyu Uzaya Gönderdi - Son Dakika
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İran İki Uyduyu Uzaya Gönderdi

İran, Vostoçni Uzay Üssü'nden Kevser ve Hüdhüd uydularını Soyuz roketiyle uzaya fırlattı.

06.11.2024 12:22
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TAHRAN, 6 Kasım (Xinhua) -- İran, yerli olarak üretilen 2 uydusunu Rusya'nın doğusundaki Vostoçni Uzay Üssü'nden Rusya'nın Soyuz-2.1b roketiyle uzaya gönderdi.

Yarı resmi Tasnim Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre salı günü erken saatlerde uzaya fırlatılan Kevser ve Hüdhüd adlı uydular, İran'ın özel sektörü tarafından geliştirildi. 30 kilogram ağırlığında bir uzaktan algılama uydusu olan Kevser, tarımsal planlama, doğal kaynak yönetimi, çevresel izleme ve kriz yönetimi için yüksek çözünürlüklü görüntü yakalamaya yönelik cihazlarla donatıldı. Temel olarak tarım ve arazi kullanımı uygulamalarına odaklanan uydunun, Dünya'nın yaklaşık 500 kilometre üzerinde bir yörüngede yaklaşık 3,5 yıl faaliyet göstermesi bekleniyor.

Daha küçük olan Hüdhüd uydusu ise iletişim için ve iletişim ağlarının ve nesnelerin internetinin gelişimini desteklemek üzere tasarlandı. Geleneksel iletişim ağlarının bulunmadığı uzak bölgelere bağlantı sağlayacak bu uydu da Dünya'nın 500 kilometre uzağındaki bir yörüngede faaliyet gösterecek.

RIA Novosti Haber Ajansı, Soyuz-2.1b ile İran'ın uydularının yanı sıra 2 heliofizik uydusunun ve daha küçük 53 uydunun da yörüngeye götürdüğünü bildirdi.

İran daha önce Şubat ayında yine Rusya'dan bir Soyuz roketiyle Pars-1 uydusunu uzaya göndermişti. İran, Ağustos 2022'de ise Rusya'nın Soyuz taşıyıcı roketiyle Kazakistan'ın Baykonur Uzay Üssü'nden Hayyam uydusunu fırlatmıştı.

Kaynak: Xinhua

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