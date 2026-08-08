İran İle ABD Arasındaki Müzakereler Devam Ediyor

TAHRAN, 8 Ağustos (Xinhua) -- İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, haklarını korumak amacıyla diyaloğu sürdürme konusundaki kararlılıklarını belirterek, kimsenin Tahran'ı teslim olmaya zorlayamayacağını söyledi.

Pezeşkiyan cuma günü Cumhurbaşkanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan röportajda, İran hükümetinin ABD ile müzakerelerde bulunma ve savaşın sona erdirilmesine ilişkin mutabakat zaptını imzalama kararını savundu.

ABD'nin mutabakat metni kapsamındaki taahhütlerini yerine getirdiği sürece İran'ın da yükümlülüklerine bağlı kalacağını vurgulayan Pezeşkiyan, "Taahhütlerini yerine getirmedikleri an bizim de bağlılığımızı sürdürme yükümlülüğümüz ortadan kalkar" dedi.

Pezeşkiyan, hafta başında istifa edeceğine yönelik iddiaları yalanlayarak, "çalışmalarına kararlılıkla devam edeceğini" söylemişti. Aynı günlerde İran yönetimi içinde mutabakat zaptı konusunda "görüş ayrılıkları" bulunduğu iddiaları da dile getiriliyordu.

Haziran ayında imzalanan mutabakat zaptı uyarınca İran ve ABD'nin 60 gün içinde nihai bir anlaşmaya varmak üzere müzakereler yapması gerekiyordu. Ancak iki ülke arasında yeniden tırmanan gerginlikler nedeniyle müzakerelerin akıbeti bilinmiyor.