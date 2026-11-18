İran'ın batısındaki Bane kentinde güvenlik güçleri ile terör örgütü PJAK militanları arasında çıkan çatışmada bir asker yaşamını yitirdi.

İran'ın Tesnim Haber Ajansı'na göre, dün gece ülkenin batısındaki Kürdistan eyaletine bağlı Bane kentinde PJAK militanları ile güvenlik güçleri arasında sınır bölgesinde çatışma çıktı.

Çatışmada Emir Mehdi Kiyanfer adlı bir askerin hayatını kaybettiği belirtildi.

Diğer yandan aynı bölgede ayrı bir olayda sınır şeridinde görev yapan Ebulfazl Fehham adlı bir teğmenin de askeri aracın devrilmesi sonucunda yaşamını yitirdiği bilgisi verildi.