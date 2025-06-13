İran'ın Dini Lideri Ali Hamaney: Siyonistler İçin Hayat Kesinlikle Acı Olacak

(ANKARA) - İran'ın Dini Lideri Ali Hamaney, "Bugün, kötü, aşağılık ve terörist Siyonist kimliğe güçlü bir karşılık vermemiz gerekiyor. İnşallah güçlü bir şekilde karşılık vereceğiz ve onlara asla merhamet göstermeyeceğiz." açıklamasında bulundu.

İsrail'in İran'ı vurması sonrası Tahran'dan Tel Aviv'e balistik füzeli misilleme geldi. İran Dini Lideri Ali Hamanet X hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Değerli komutanlarımızın, bilim insanlarımızın ve bazı sivillerin şehadeti dolayısıyla İran milletine ve şehit ailelerine hem tebriklerimi hem de taziyelerimi iletiyorum. Bu, elbette herkes için ağır bir kayıptır. Siyonist rejim büyük bir hata yapmış, ciddi bir yanlışta bulunmuş ve pervasızca bir eylem gerçekleştirmiştir. Allah'ın izniyle bu eylemin sonuçları o rejimin yıkımını beraberinde getirecektir.

İran milleti, kıymetli şehitlerinin kanının yerde kalmasına izin vermeyecek ve hava sahasının ihlalini görmezden gelmeyecektir. Silahlı Kuvvetlerimiz hazır durumda ve devlet yetkilileri ile halkın tamamı ordunun arkasındadır. Bugün, kötü, aşağılık ve terörist Siyonist kimliğe güçlü bir karşılık vermemiz gerekiyor. İnşallah güçlü bir şekilde karşılık vereceğiz ve onlara asla merhamet göstermeyeceğiz. Siyonistler için hayat kesinlikle acı olacak."