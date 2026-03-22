İran'ın Dubai'ye Füze Saldırıları - Son Dakika
İran'ın Dubai'ye Füze Saldırıları

22.03.2026 20:21
İran'ın saldırılarına rağmen Dubai Havalimanı'ndaki uçuşlar devam etti, bazı uçak hasar gördü.

ABD ve İsrail'in saldırılarına misilleme yapan İran'ın füze ve İHA saldırıları sırasında, Dubai Uluslararası Havalimanı'nda onlarca uçağın iniş-kalkış yaptığı, bazı uçakların ise isabet alarak hasar gördüğü bildirildi.

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin Dubai'ye ilişkin uçuş kayıtları ve hava savunma raporlarına dayandırdığı analiz haberinde, İran'ın füze ve İHA saldırılarının Dubai'deki uçuşlara etkisi ele alındı.

Analiz, Dubai Uluslararası Havalimanı'ndaki uçuşların İran'ın misilleme füzelerine rağmen devam ederken, saldırıların gerçekleştiği dakikalarda düzinelerce uçağın Dubai'ye iniş ve kalkış yaptığını ortaya koydu.

Haberde, İran menşeli bir İHA'nın yakıt tankına çarpıp Dubai Uluslararası Havalimanı semalarında şiddetli bir patlamaya yol açmasından dakikalar önce, Pekin'e giden Emirates Havayolları'na ait bir yolcu uçağının tekerleklerinin pistten yeni kalktığı bilgisine yer verildi.

Benzer şekilde, 16 Mart Pazartesi günü meydana gelen bir patlamanın, yaklaşmakta olan iki uçağın hızla rotasını değiştirip bekleme pozisyonuna geçmesine neden olduğu aktarılan haberde, o gün gerçekleşen saldırıdan önceki 30 dakika içinde 12 uçağın kalktığı belirtildi.

WSJ'nin, 28 Şubat-20 Mart tarihlerini kapsayan döneme ilişkin 8 bin 700'den fazla uçuş ve hükümet bildirisini analiz ettiği sonuçlara göre, yaklaşan füze ve İHA'lar ile ilgili ulusal uyarıdan önceki veya sonraki beş dakika içinde Dubai Uluslararası Havalimanı'nda en az 39 yolcu uçağı iniş veya kalkış yaptı.

En az 5 uçak saldırılar nedeniyle hasar gördü

Öte yandan haberde, 28 Şubat'tan bu yana hiçbir ticari uçağın düşürülmediği, ancak havalimanlarında park halindeki en az beş uçağın İran saldırıları nedeniyle hasar gördüğü vurgulandı.

Buna göre saldırıların başladığı ilk günlerde bir Emirates A380 ve Suudi Arabistan Havayolları şirketine ait Saudia A321 tipi bir ticari uçak, Dubai Uluslararası Havalimanı'nda isabet alarak hasar gördü.

Hasar gören diğer üç uçağın ise geçen hafta İsrail'in Ben Gurion Havalimanı üzerinde önlenen balistik füzelerin enkazı tarafından isabet alan özel jetler olduğu belirtildi.

İran'ın en fazla füze ve İHA saldırısı BAE'ye

Anadolu Ajansı (AA), karşılıklı saldırılara ilişkin Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar, Umman ile Ürdün savunma ve içişleri bakanlıklarının yanı sıra Tel Aviv merkezli Ulusal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü (INSS) ile açık kaynak istihbaratı ve veri analizi yapan bazı sosyal medya hesaplarının paylaştığı verileri derledi.

Buna göre, İsrail ve ABD'nin İran'a başlattığı askeri saldırının ardından İran 28 Şubat-21 Mart tarihlerinde İsrail dışındaki bazı bölge ülkelerine yönelik 4 bin 509 füze ve İHA saldırısı düzenledi.

Bu saldırılarda en çok hedef alınan BAE'ye 2 bin 104, Kuveyt'e 819, Suudi Arabistan'a 654, Bahreyn'e 385, Katar'a 256, Ürdün'e 281, Umman'a 7 saldırı gerçekleştirildi.

İran, İsrail'e ise 28 Şubat-19 Mart'ta 345 füze, 500 İHA ile saldırı düzenledi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran'ın Dubai'ye Füze Saldırıları - Son Dakika

SON DAKİKA: İran'ın Dubai'ye Füze Saldırıları - Son Dakika
