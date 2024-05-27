İran'ın geçici Cumhurbaşkanı Muhammed Muhbir, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile bir araya geldi - Son Dakika
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İran'ın geçici Cumhurbaşkanı Muhammed Muhbir, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile bir araya geldi

İran\'ın geçici Cumhurbaşkanı Muhammed Muhbir, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile bir araya geldi

İran'ın geçici Cumhurbaşkanı Muhammed Muhbir, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi'yi kabul etti. Görüşmede, Umman'ın helikopter kazasında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Abdullahiyan için düzenlenen cenaze törenine teşekkür eden Muhbir, iki ülkenin ekonomik ilişkilerini daha da geliştirmeyi arzu ettiklerini ifade etti. Umman Dışişleri Bakanı Busaidi ise İran ile Umman arasındaki ilişkilerin stratejik olduğunu ve genişletilmesinin önemini vurguladı.

27.05.2024 22:47
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İran'ın geçici Cumhurbaşkanı Muhammed Muhbir, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile bir araya geldi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, geçici Cumhurbaşkanı Muhbir, Tahran'a taziye ziyaretine gelen Umman Dışişleri Bakanı Busaidi'yi kabul etti.

Görüşmede, Umman hükümetinin helikopter kazasında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile diğer yetkililer için düzenlenen cenaze törenine Umman'ın üst düzey katılımından dolayı teşekkür eden Muhbir, Reisi'nin komşularla çok yönlü ilişkiler stratejisinin devam edeceğini belirtti.

İran ile Umman arasındaki ilişkiyi "tarihi" ve "kardeşlik ilişkisi" olarak nitelendiren Muhbir, iki ülkenin ekonomik ilişkilerini daha da geliştirmesini arzu ettiklerini ifade etti.

Busaidi de Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ın taziye mesajını iletmek üzere Tahran'a geldiğini belirterek, İran ile Umman arasındaki ilişkilerin "stratejik" olduğunu ve ilişkilerin genişletilmesinin ve çeşitlendirilmesinin önemini vurguladı.

Öte yandan Umman Dışişleri Bakanı Busaidi ayrıca 19 Mayıs'taki helikopter kazasında yaşamını yitiren Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın evini ziyaret ederek, ailesine taziye dileğinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran'ın geçici Cumhurbaşkanı Muhammed Muhbir, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile bir araya geldi - Son Dakika

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