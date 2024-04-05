İran'ın Huzistan eyaletinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

İran'ın güneybatısında yer alan Huzistan eyaletinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Huzistan eyaletine bağlı Muşrage kenti olan 4,9 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 12.15'te kaydedildi.
Deprem, yerin 16 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
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