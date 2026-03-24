İran'ın İsrail'e Füze Saldırısı: 6 Yaralı

24.03.2026 10:32
İran, İsrail'in orta kesimini hedef alan füze saldırısında 6 kişi yaralandı, sirenler çaldı.

TEL İran'ın gece yarısından bu yana düzenlediği ve İsrail'in orta kesimini hedef alan 6'ncı misillemede, 6 kişi hafif şekilde yaralandı.

İsrail ordusu, İran'dan atıldığı tespit edilen füzeleri önlemek için hava savunma sistemlerinin devrede olduğunu duyurdu.

Bölgedeki AA muhabiri, İran'ın misillemesi nedeniyle Büyük Tel Aviv olarak isimlendirilen Gush Dan ve çevresinde sirenlerin çaldığını aktardı.

Öte yandan Tel Aviv ve çevresinde şiddetli patlama sesleri duyuldu.

İsrail polisinden yapılan açıklamada, Tel Aviv'de bir yola füzenin isabet ettiği ve patlamanın şiddetiyle çevredeki çok sayıda bina ve araçta hasar oluştuğu belirtildi.

İran füzesinin isabet ettiği yolun yanı sıra 3 bölgeye daha füze parçaları ile şarapnellerin düştüğü bildirildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızından yapılan açıklamada, füze saldırısı nedeniyle 6 kişinin hafif şekilde yaralandığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Hemşehrisine özenen çiftçi, dronla hüsran yaşadı Hemşehrisine özenen çiftçi, dronla hüsran yaşadı
Kremlin’i kızdıran İran iddiası Kesin bir dille yalanladılar Kremlin'i kızdıran İran iddiası! Kesin bir dille yalanladılar
Eski Başbakan Lionel Jospin 88 Yaşında Hayatını Kaybetti Eski Başbakan Lionel Jospin 88 Yaşında Hayatını Kaybetti
Liverpool maçında kolu kırılan Victor Osimhen ameliyata alındı Liverpool maçında kolu kırılan Victor Osimhen ameliyata alındı
ABD’yi açık açık tehdit etti Gündem yaratacak Venezuela göndermesi ABD'yi açık açık tehdit etti! Gündem yaratacak Venezuela göndermesi
Fenerbahçe derbisine yetişecek mi İşte Osimhen’in kaçıracağı maçlar Fenerbahçe derbisine yetişecek mi? İşte Osimhen'in kaçıracağı maçlar

10:31
Ester ile aşk yaşayan Mbappe: Paris’te çok iyi bir tedavi süreci geçirdim
Ester ile aşk yaşayan Mbappe: Paris’te çok iyi bir tedavi süreci geçirdim
10:19
Araç muayene sisteminde köklü değişiklik: İşte tüm detaylar
Araç muayene sisteminde köklü değişiklik: İşte tüm detaylar
10:17
Savaşta ilk geri adım bakın kimden gelmiş Türkiye’nin kapısını çaldılar
Savaşta ilk geri adım bakın kimden gelmiş! Türkiye'nin kapısını çaldılar
10:14
Gözler 4 Nisan’da Fenerbahçe’de bomba seçim iddiası
Gözler 4 Nisan'da! Fenerbahçe'de bomba seçim iddiası
09:47
Futbolcu cinayetinden tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu’nun aylık geliri
Futbolcu cinayetinden tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu'nun aylık geliri
08:55
Erol Köse’nin vasiyeti ortaya çıktı
Erol Köse'nin vasiyeti ortaya çıktı
