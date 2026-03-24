İran'ın İsrail'e Saldırısı: 4 Yaralı

TEL İran'ın gece yarısından bu yana düzenlediği 6'ncı misilleme saldırısında İsrail'in orta kesimi hedef alınırken, bir binaya düşen füze parçaları nedeniyle 4 kişi hafif şekilde yaralandı.

İsrail ordusu, İran'dan atıldığı tespit edilen füzeleri önlemek için hava savunma sistemlerinin devrede olduğunu duyurdu.

Bölgedeki AA muhabiri, İran'ın misillemesi nedeniyle Büyük Tel Aviv olarak isimlendirilen Gush Dan ve çevresinde sirenlerin çaldığını aktardı.

Öte yandan Tel Aviv ve çevresinde şiddetli patlama sesleri duyuldu.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonu ise Tel Aviv'de bazı alanlara füze parçalarının düştüğünü, 4 katlı bir binadan dumanların yükseldiğini ve bazı araçların yandığını aktardı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, söz konusu binanın isabet alması nedeniyle ilk belirlemelere göre 4 kişinin hafif şekilde yaralandığı bildirildi.