İran'ın İsrail'in vurduğu Taligan 2 tesisini brandayla gizleyerek hızla onardığı öne sürüldü

İran'ın, başkent Tahran yakınlarında bulunan ve daha önce İsrail hava saldırılarında hedef alınan "Taligan 2" nükleer tesisindeki yeniden inşa ve tahkimat çalışmalarını hızlandırdığı ileri sürüldü.

Times of Israel gazetesinin Washington merkezli Bilim ve Uluslararası Güvenlik Enstitüsü'nün (ISIS) analiz ettiği yeni uydu görüntülerine dayandırdığı haberinde İran'ın, Tahran'ın yaklaşık 30 kilometre güneydoğusundaki Parçin askeri kompleksinde yer alan Taligan 2 tesisini hızla ayağa kaldırdığı iddia edildi.

Vantor Technologies'in 13 Eylül tarihli uydu fotoğraflarının analiz edildiği haberde, Tahran yönetiminin, daha önce İsrail tarafından bombalanan yer altındaki korunaklı yapının üzerini dev bir brandayla örterek inşaat faaliyetlerini havadan ve uydudan gizlemeye çalıştığı, sahada beton mikserleri, vinçler ve dozerlerle yoğun bir çalışma yürütüldüğü öne sürüldü.

Haberde, ISIS'ın Haziran 2026'da Taligan 2 nükleer tesisinde ilk onarım faaliyetlerinin yürütüldüğünü tespit ettiği aktarılırken, İran'ın İsrail savaş uçaklarının bıraktığı sığınak delici bombaların açtığı gedikleri kalın beton kapaklarla kapattığı savunuldu.

Tesisin sağ tarafına inşa edilen yeni beton platform takviyesinin ise muhtemel yeni hava saldırılarına karşı ilave patlama koruması sağlayacağı iddia edildi.

Taligan 2, 26 Ekim 2024'te İsrail tarafından hedef alınmıştı. Tesis, ilk bombardımanın ardından İran'ın sahada onarım yaptığını açıklamasından sonra çatışmaların sürdüğü Mart 2026'da İsrail tarafından bir kez daha vurulmuştu.