İran'ın Londra Büyükelçiliği İngiltere Parlamentosu'nu HMÖ'ye destek vermekle suçladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İran'ın Londra Büyükelçiliği İngiltere Parlamentosu'nu HMÖ'ye destek vermekle suçladı

İran'ın Londra Büyükelçiliği, İngiltere Parlamentosu'nu rejim karşıtı Halkın Mücahitleri Örgütü'ne (HMÖ) destek vermekle suçlayarak tepki gösterdi. İran'ın Londra Büyükelçiliği konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı ve İngiliz Parlamentosu'nun bir teröristle işbirliği yapmasının terörle mücadelede çifte standardın göstergesi olduğunu belirtti.

21.08.2024 19:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'ın Londra Büyükelçiliği, İngiltere Parlamentosu'nu rejim karşıtı "Halkın Mücahitleri Örgütü"ne (HMÖ) destek vermekle suçlayarak tepki gösterdi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, İran'ın Londra Büyükelçiliği konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

HMÖ liderlerinden birinin İngiliz Parlamentosu'na davet edilmesine tepki gösterilen açıklamada, "İngiliz Parlamentosu'nun bir teröristle işbirliği yapması terörle mücadelede çifte standardın göstergesidir." ifadelerine yer verildi.

Halkın Mücahitleri Örgütü

İran'da Şah rejimine karşı 1965'te "İslamcı sosyalist" ideolojiyle ortaya çıkan Halkın Mücahitleri Örgütü, sonraki yıllarda sosyalist düşünceye sahip oldu. 1979'daki devrimden kısa bir süre sonra Tahran yönetimiyle anlaşmazlığa düşen örgüt, 1981'de İran tarafından terör örgütü ilan edildi.

Bu süreçte İran'da sivil ve askeri hedeflere saldırılar düzenleyen örgüt, daha sonraki süreçte de ABD, Avrupa Birliği (AB) ve Kanada tarafından terör örgütü kabul edildi. HMÖ'yü AB 2009, ABD ve Kanada ise 2012'de terör örgütü listesinden çıkardı.

Kaynak: AA

Londra Büyükelçiliği, İran, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'ın Londra Büyükelçiliği İngiltere Parlamentosu'nu HMÖ'ye destek vermekle suçladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:27 İBB’den Vaniköy’de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos’ta mühürledik İBB'den Vaniköy'de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos'ta mühürledik
12:07 Ankara’da maymun çiçeği vakası mı görüldü Yetkililerden ilk açıklama geldi Ankara'da maymun çiçeği vakası mı görüldü? Yetkililerden ilk açıklama geldi
11:34 Vaniköy’de ormanlık alan içinde boğaz manzaralı villa inşaatı Yapıyla ilgili soruşturma başlatıldı Vaniköy'de ormanlık alan içinde boğaz manzaralı villa inşaatı! Yapıyla ilgili soruşturma başlatıldı
10:09 Çalışma saatleri değişiyor Üzerinde durulan 4 formül Erdoğan’ın önüne gidecek Çalışma saatleri değişiyor! Üzerinde durulan 4 formül Erdoğan'ın önüne gidecek
09:17 Düğününe 15 gün kala kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti Düğününe 15 gün kala kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
20:14 Elendikten sonra istifası bile gündeme gelmişti Abdullah Avcı’dan çok konuşulacak Rapid Wien itirafı Elendikten sonra istifası bile gündeme gelmişti! Abdullah Avcı'dan çok konuşulacak Rapid Wien itirafı
19:17 İlkay’dan sonra bir veda daha Manuel Neuer, Almanya Milli Takımı’nı bıraktı İlkay'dan sonra bir veda daha! Manuel Neuer, Almanya Milli Takımı'nı bıraktı
18:31 Başıboş sokak köpekleri ağıla saldırdı: 19 koyun telef oldu Başıboş sokak köpekleri ağıla saldırdı: 19 koyun telef oldu
18:16 Hamile kadın tekme tokat dövülürken neden umursamadığı ortaya çıktı: Kızıma vursa dahi hiçbir şey yapamam Hamile kadın tekme tokat dövülürken neden umursamadığı ortaya çıktı: Kızıma vursa dahi hiçbir şey yapamam
18:03 Nuri Şahin’in başı dertte Dortmund taraftarları, eşi benzeri görülmemiş bir protestoya hazırlanıyor Nuri Şahin'in başı dertte! Dortmund taraftarları, eşi benzeri görülmemiş bir protestoya hazırlanıyor
17:52 Bahçeli: DEM milletvekillerinin maaşı kesilerek şehit ailelerine aktarılmalı Bahçeli: DEM milletvekillerinin maaşı kesilerek şehit ailelerine aktarılmalı
17:48 Nöroloji Uzmanı Oğuzhan Onultan: Maymun çiçeği covid kadar ölümcül değil, ancak dikkat edilmeli Nöroloji Uzmanı Oğuzhan Onultan: Maymun çiçeği covid kadar ölümcül değil, ancak dikkat edilmeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2024 13:53:00. #1.11#
SON DAKİKA: İran'ın Londra Büyükelçiliği İngiltere Parlamentosu'nu HMÖ'ye destek vermekle suçladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement