İran'ın Nükleer Silah İhtimali Tartışma Konusu - Son Dakika
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İran'ın Nükleer Silah İhtimali Tartışma Konusu

20.06.2025 11:27
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ABD, İran'ın nükleer bomba üretmeye henüz karar vermediğini ancak olası saldırıların etkisini belirtiyor.

ABD istihbarat yetkilileri, İsrail'in saldırdığı İran'ın nükleer bomba üretme konusunda karara varmadığını ancak İran'ın Fordo nükleer tesisine saldırılması ya da İran lideri Ali Hamaney'e suikast düzenlenmesi durumunda bunun muhtemel olduğunu söyledi.

İran'ın nükleer bomba üretme ihtimali ve ABD'nin İran'ın Kum eyaletinde bir dağın derinliklerinde bulunan Fordo nükleer tesisine olası saldırısı, tartışma konusu olmaya devam ediyor.

New York Times'ın (NYT) haberine göre, ABD istihbarat yetkilileri, İran'ın bomba yapımında kullanılabilecek ölçüde zenginleştirilmiş büyük uranyum stoğuna sahip olmasına rağmen henüz nükleer bomba üretmeye karar vermediğini düşündüklerini bildirdi.

Yetkililer, İran'ın nükleer bomba üretimine yönelmesinin ABD ordusunun Fordo'ya saldırması ya da İsrail'in İran lideri Hamaney'i öldürmesi halinde muhtemel olduğu değerlendirmesini yaptı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ise düzenlediği basın toplantısında, İran'ın bomba yapımı için gereken tüm malzemelere sahip olduğunu ifade ederek, "İran nükleer silah elde etmek için gereken her şeye sahip. Tek gereken, dini liderin bu yönde karar vermesi. Kararın ardından silahın üretimi birkaç hafta sürer." dedi.

Bazı yetkililer, bu yeni değerlendirmelerin İsrail dış istihbarat servisi Mossad tarafından sunulan, İran'ın 15 gün içinde nükleer silah elde edebileceğine yönelik bilgilerle örtüştüğünü belirtirken, bazıları ise bu fikre karşı çıkarak, konuya ilişkin bir önceki ABD istihbarat değerlendirmesinin değişmediğini ve İran'ın nükleer silah üretmesinin birkaç ay, hatta bir yıla kadar sürebileceğini vurguladı.

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın nükleer tesisleri söz konusu olduğunda İsrail'in hedeflerine tek başına ulaşabileceği açıklamasını yaptı.

Tahminler

Amerikan CNN televizyonunun konuya yakın 4 kaynağa dayandırdığı haberinde, ABD istihbaratının, İran'ın "şu anda bir nükleer bomba ürettiğine inanmadığı" tahminleri yürüttüğü aktarıldı.

Haberde öne sürülen tahminlerde "(İran'ın) bir bombayı üretmesinin ve seçtiği hedefe konuşlandırmasının en az 2 ila 3 yıl süreceği" kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump ise ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard'ın, bu yıl içinde Kongre'de yaptığı ve "İran'ın nükleer silah üretmediğini" belirten konuşmasına ilişkin, "(Gabbard'ın) Ne söylediğini umursamıyorum. Bence bir tane üretmeye çok yakınlardı." ifadesini kullanmıştı.

Netanyahu da İran'a saldırıların başladığı 13 Haziran'daki açıklamasında, İran'ın atom bombası üretebilecek kadar uranyum zenginleştirdiğini, silah üretmek için daha önce atmadığı adımları attığını ve İran'ın bu hızla çok kısa sürede nükleer silah üretebileceğini öne sürmüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran'ın Nükleer Silah İhtimali Tartışma Konusu - Son Dakika

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