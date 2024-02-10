İran\'ın petrol ve doğalgaz ihracatından 10 ayda 30 milyar dolar gelir elde edildi

TAHRAN, 10 Şubat (Xinhua) -- İran Petrol Bakanı Cevad Ovci, İran takvim yılının 21 Mart 2023 - 20 Ocak 2024 tarihlerine denk gelen ilk 10 ayında ülkesinin petrol ve doğalgaz ihracatından 30 milyar ABD doları gelir elde ettiğini söyledi.
İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim'in Cuma günkü haberine göre, Ovci bu açıklamayı Perşembe akşamı ülkenin kuzeydoğusundaki Meşhed kentinde düzenlenen bir toplantıda, ülkedeki mevcut yaptırımlara rağmen bakanlığının elde ettiği başarıları yorumlarken yaptı.
İran'ın mevcut petrol üretiminin günlük 3,45 milyon varil olduğunu belirten Ovci, "ağır yaptırımlar altında" ülkenin birçok endüstrisinin "kendi kendine yeterli" hale geldiğini belirtti.
Nükleer programı nedeniyle İran'la uzun süredir arası bozuk olan ABD, İran ile dünya güçleri arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak 2018 yılında çekilmiş ve o tarihten bu yana İran'ın özellikle de petrol ihracatına ve bankalarına yönelik yaptırımları yoğunlaştırmıştı.
Resmi adı Kapsamlı Ortak Eylem Planı olan nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılmasına yönelik görüşmeler 2021'in Nisan ayında Avusturya'nın başkenti Viyana'da başlamıştı. Birkaç tur süren görüşmeye rağmen, Ağustos 2022'deki son turun bitiminden bu yana kayda değer bir ilerleme elde edilemedi.
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