İran\'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde 5,6 büyüklüğünde deprem

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Fenuc kasabası olarak belirlendi ve 80 kilometre derinlikte gerçekleşti. Şu ana kadar herhangi bir hasar bilgisi alınmadı.
İran Ulusal Sismoloji Merkezinin verilerine göre, merkez üssü Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Fenuc kasabası olan 5,6 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 07.50'de kaydedildi.
Depremin 80 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi. Sistan-Beluçistan Kriz Yönetimi Merkezinden yapılan açıklamada, şu ana kadar bölgeden herhangi bir hasar bilgisi alınmadığı aktarıldı.
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