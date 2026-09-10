İran'ın Ürdün'deki ABD üssüne saldırısında 8 F-15 hasar aldı iddiası - Son Dakika
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İran'ın Ürdün'deki ABD üssüne saldırısında 8 F-15 hasar aldı iddiası

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ABD savaş uçaklarının, İran'ın 8 Eylül'ü 9 Eylül'e bağlayan gece Ürdün'deki ABD üssüne yönelik saldırısında hasar aldığı ileri sürüldü. Kaynaklar, yaklaşık 8 F-15 ile 1 A-10 Thunderbolt'un hasar gördüğünü, olayda hiçbir ABD askerinin ölmediğini belirtti.

ABD savaş uçaklarının, İran'ın salıyı çarşambaya bağlayan gece Ürdün'deki ABD üssüne yönelik saldırısında hasar aldığı ileri sürüldü.

CBS News'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, İran'ın 8 Eylül9 Eylül'e bağlayan gece, ABD'nin Ürdün'deki Muvaffak Salti Hava Üssü'ne saldırısına ilişkin detaylar paylaşıldı.

Bu saldırıda ABD'nin yaklaşık 8 "F-15" savaş uçağının hasar aldığını öne süren kaynaklar, hasarların az olmasına rağmen uçakların servise gönderilmek zorunda kalındığını belirtti.

Ayrıca "Warthog" olarak bilinen 1 "A-10 Thunderbolt" taarruz uçağının da kanadının kırıldığını aktaran kaynaklar, olayda hiçbir ABD askerinin ölmediğini kaydetti.

Ne olmuştu?

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 8 Eylül'ü 9 Eylül'e bağlayan gece, ABD'nin Ürdün'deki askeri üssünü balistik füzelerle hedef aldığını açıklamıştı.

Açıklamada, ABD'ye misilleme saldırılarının, saldırganlıkların durmasıyla sonuçlanana kadar devam edeceği vurgulanmıştı.

Ayrıca Ürdün ordusu da ülke topraklarının İran kaynaklı balistik füze saldırısına maruz kaldığını, hava savunma sistemlerinin 18 füzeyi imha ettiğini ve 2 füzenin boş alanlara düştüğünü bildirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran'ın Ürdün'deki ABD üssüne saldırısında 8 F-15 hasar aldı iddiası - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran'ın Ürdün'deki ABD üssüne saldırısında 8 F-15 hasar aldı iddiası - Son Dakika
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