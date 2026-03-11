İran'ın Yeni Hedefleri: ABD ve İsrail Bağlantılı Şirketler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'ın Yeni Hedefleri: ABD ve İsrail Bağlantılı Şirketler

11.03.2026 13:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Devrim Muhafızları, ABD ve İsrail ile bağlantılı teknoloji şirketleri ve bankaları hedef alacak.

(ANKARA) - İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun yeni hedefinin, ABD ve İsrail bağlantısı bulunan ya da teknolojilerini askeri amaçlı bu ülkelere kullandıran teknoloji şirketleri, ekonomik merkezler ile bankaların bölgedeki ofisleri ve altyapıları olduğu iddia edildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun açıklamada bulunduğu İran devlet haber ajansı, ABD ve İsrail bağlantısı bulunan ya da teknolojilerini askeri amaçlı bu ülkelere kullandıran teknoloji şirketleri, ekonomik merkezler ile bankaların bölgedeki ofisleri ve altyapılarının yeni hedefler olabileceğini ileri sürdü.

Haberde,  "İran'ın yeni hedefleri" olarak nitelendirilen söz konusu noktaların isimleri ve yerleri yayınlanarak, "Bölgesel savaşın kapsamı altyapı savaşına doğru genişledikçe, İran'ın meşru hedeflerinin kapsamı da genişliyor" ifadeleri kullanıldı.

Yayımlanan listede, "Google, Microsoft, Palantir Technologies, IBM, Nvidia ve Oracle" gibi ABD merkezli teknoloji şirketleri yer alırken bulut tabanlı hizmetlere ait ofis ve altyapıların İsrail'de çeşitli şehirlerin yanı sıra bazı Körfez ülkelerinde de bulunduğu kaydedildi.

İran ayrıca, ülkeye ait bir bankaya saldırı düzenlendiğini öne sürerek, bölgede ABD ve İsrail bağlantılı "ekonomik merkezler ve bankaları" hedef alabileceğini açıkladı.

Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) tarafından İran Devrim Muhafızları Ordusu'yla bağlantılı olduğu belirtilen Hatam el-Enbiya Karargahı'nın sözcüsü, "Düşman, bölgede ABD'ye ve siyonist rejime ait ekonomik merkezleri ve bankaları hedef almamız için ellerimizi serbest bıraktı. Bölge halkı bankaların bir kilometre yakınında bulunmamalıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

İsrail, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'ın Yeni Hedefleri: ABD ve İsrail Bağlantılı Şirketler - Son Dakika

Aydın’da günlük 8 bin TL’ye at ile çift sürecek işçi bulunamıyor Aydın'da günlük 8 bin TL'ye at ile çift sürecek işçi bulunamıyor
Galatasaray-Liverpool maçı öncesi tartışma yaratan görüntü Galatasaray-Liverpool maçı öncesi tartışma yaratan görüntü
Laricani: Hürmüz savaş kışkırtıcıları için acı boğazı olacaktır Laricani: Hürmüz savaş kışkırtıcıları için acı boğazı olacaktır
Liverpool oyuncuları Galatasaray maçı öncesi İstanbul’da AVM gezdi Liverpool oyuncuları Galatasaray maçı öncesi İstanbul'da AVM gezdi
İBB davasında ikinci gün tamamlandı: Duruşmalara bayram arası verilecek İBB davasında ikinci gün tamamlandı: Duruşmalara bayram arası verilecek
Galatasaray taraftarından Victor Osimhen’e özel koreografi Galatasaray taraftarından Victor Osimhen'e özel koreografi

13:19
Savaşta gerilim tırmanırken Kremlin’den yeni mesaj
Savaşta gerilim tırmanırken Kremlin'den yeni mesaj
13:12
Emekli maaşı ve bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
Emekli maaşı ve bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
13:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan parti grubuna damga vuran çıkış: Macera arayan olursa...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan parti grubuna damga vuran çıkış: Macera arayan olursa...
12:46
26 ilimizde anket yapıldı: İşte oruç tutanların oranı
26 ilimizde anket yapıldı: İşte oruç tutanların oranı
12:06
Trump, en büyük darbeyi İran’dan değil kendi halkından yedi
Trump, en büyük darbeyi İran'dan değil kendi halkından yedi
12:04
Devrim Muhafızları dediklerini yaptı Tehdit sonrası peş peşe vurdular
Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 14:02:41. #7.12#
SON DAKİKA: İran'ın Yeni Hedefleri: ABD ve İsrail Bağlantılı Şirketler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.