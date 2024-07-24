İran, İngiltere'nin Tahran Büyükelçisini çağırdı

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İran, İngiltere'nin bir İranlıyı ABD'nin tek taraflı yaptırımlarını ihlal etmek suçlamasıyla tutuklayarak daha sonra ABD'ye iade etmesinin ardından İngiltere'nin Tahran Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Simon Shercliff bakanlığa çağrıldı.

İran vatandaşının İngiltere'de "hukuk dışı" şekilde tutuklanarak ABD'ye iade edilmesine ilişkin Tahran'ın güçlü itirazlarının Büyükelçiye iletildiği belirtildi.

İngiltere, İran vatandaşı Said Musai'yi ABD'nin yaptırımlarını ihlal etmek suçlamasıyla tutuklayarak ABD'ye iade etmişti. Musai, 22 Temmuz'da ABD'de ilk kez hakim karşısına çıkmıştı.