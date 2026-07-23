İran\'dan İngiltere\'deki ABD üssüne tehdit

Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, ABD uçaklarına izin verdiği ileri sürülen İngiltere'ye tepki gösterildi.

"İNGİLTERE'DEKİ ÜS, BİZİM MEŞRU HEDEFİMİZ"

Açıklamada, ABD'nin, Hint Okyanusu'ndaki savaş gemilerinde bulunan seyir füzesi stoklarının tükenmesinin ardından son saldırılarında İngiltere'deki Fairford Hava Üssü'nden kalkan B-1 tipi bombardıman uçaklarını kullandığı ileri sürüldü.

Bu duruma tepki gösterilen açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin de açıkladığı gibi İran'a saldırı için kullanılan her üs bizim meşru hedefimizdir." ifadesine yer verildi.

İran Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin askeri üslerini ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının hazırlanması ve kolaylaştırılması amacıyla kullandırma kararını "sert bir şekilde" kınamıştı.

ABD İLE İRAN ARASINDA YENİDEN BAŞLAYAN ÇATIŞMALAR

ABD, İran'a yönelik saldırılarını sürdürürken, İran da Körfez'deki ABD üslerine yönelik misillemelerine devam ediyor.

Trump'ın İran'ın enerji altyapısını hedef alan açıklamalarına, Devrim Muhafızları Ordusu Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Mecid Musevi, bölgedeki ABD müttefiklerinin enerji altyapısını hedef alabilecekleri yönünde karşılık verdi.

Tarafların karşılıklı tehditleri, bölgedeki enerji altyapısına ilişkin güvenlik endişelerini artırıyor.