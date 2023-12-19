İran-Irak Savaşı\'nda hayatını kaybeden meçhul asker Tahran\'da defnedildi

İran- Irak savaşında hayatını kaybeden ve yıllar sonra naaş kalıntıları tespit edilerek Tahran'a getirilen "meçhul askerin" cenazesi başkentteki eski ABD Büyükelçiliğinin bahçesine defnedildi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Irak-Irak savaşında hayatını kaybeden asker için İran'ın "casusluk yuvası" olarak nitelendirdiği eski ABD Büyükelçiliğinde tören düzenlendi.

Onlarca kişinin omuzlarda taşıyarak Büyükelçilik bahçesine getirdiği "ismi bilinmeyen asker" için cenaze merasimi gerçekleştirildi.

Tören sonrası kılınan namazın ardından cenaze eski ABD Büyükelçiliğinin bahçesine gömüldü.

Diğer yandan, pazar günü İran-Irak Savaşı'nda hayatını kaybeden ve naaş kalıntılarına bu yıl içinde ulaşılan 110 İran askeri için Tahran'da cenaze töreni düzenlenmişti.

İran ile Irak arasında 8 yıl süren ve 1988'de sona eren savaşta ölen ancak cenazelerine ulaşılamayan askerler, İran'da "isimsiz askerler" veya "meçhul askerler" olarak nitelendiriliyor.

Irak'ta yapılan araştırmalar neticesinde bulunan naaş kalıntıları, aralıklarla İran'a getiriliyor.

İran devriminin lideri Ayetullah Ruhullah Humeyni'nin "casusluk yuvası" ilan ettiği ABD'nin Tahran Büyükelçiliği, İran devriminden 9 ay sonra 4 Kasım 1979'da kendilerine "İmam'ın Çizgisindeki Öğrenciler" adını veren ve sayıları binlerle ifade edilen silahlı gruplar tarafından işgal edildi.

Büyükelçiliğin işgali ve 52 çalışanın rehin alınması, iki ülke arasındaki gergin atmosferin başlangıcı oldu ve o tarihten bugüne ilişkiler düzelmedi.

İşgal edilen ABD'nin Tahran Büyükelçiliği günümüzde müze olarak hizmet veriyor.