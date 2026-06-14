İran: İsrail'e Sert Yanıt Gelecek - Son Dakika
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İran: İsrail'e Sert Yanıt Gelecek

14.06.2026 19:46
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İran Meclisi'nden Azizi, İsrail'in Lübnan'a saldırısına sert tepki vereceklerini açıkladı.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, İsrail'in Beyrut'un Dahiye bölgesine gerçekleştirdiği saldırıya "sert" yanıt vereceklerini belirtti.

Azizi, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırıya tepki gösterdi.

İsrail'in Dahiye'ye saldırısının "ABD'nin güvenilirlikten yoksun ve zayıf olduğunu kanıtladığını" ifade eden Azizi, söz konusu saldırıya "sert bir yanıt verecekleri" tehdidinde bulundu.

İsrail ordusunun öğle saatlerinde Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine düzenlediği saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

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