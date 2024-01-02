İran, İsrail\'in Lübnan\'daki saldırısını kınadı

İran, İsrail'in Hamas'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri'nin hayatını kaybettiği Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısını kınadı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, yaptığı yazılı açıklamada, bu saldırıyla İsrail'in temellerinin terör ve suça dayandığını bir kez daha kanıtladığını ifade etti.

Ülkesinin saldırıyı şiddetle kınadığını ve sonuçlarından Tel Aviv ve destekçilerinin sorumlu olacağını belirten Kenani, İsrail'in terör eylemlerine karşı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) başta olmak üzere uluslararası kuruluşları derhal harekete geçmeye çağırdı.

İsrail ordu radyosunda yer alan ve ismi açıklanmayan "yabancı kaynaklara" dayandırılan haberlerde, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Hamas ofisine insansız hava aracı ile düzenlenen saldırıda Aruri'nin öldürüldüğü belirtilmişti.

Lübnan resmi haber ajansı NNA da saldırıya ilişkin geçtiği haberde, Aruri ile birlikte 6 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

Salih el-Aruri kimdir?

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri, 19 Ağustos 1966'da Ramallah'ta doğdu.

İzzeddin el-Kassam Tugaylarının kurulmasına katkıda bulunan el-Aruri, 15 yıl İsrail hapishanelerinde kaldıktan sonra sınır dışı edildi ve Lübnan'da yaşamaya başladı.

El-Aruri, Hamas'ın İsrail ile 11 Ekim 2011'de yaptığı, bir İsrail askeri karşılığında 1027 Filistinli esirin serbest bırakılması anlaşmasının müzakerecileri arasında yer alıyordu.