İran, İsrail konusunda ABD'yi uyardı - Son Dakika
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İran, İsrail konusunda ABD'yi uyardı

İran ile İsrail arasındaki gerilim, Şam'daki İran konsolosluğunun vurulması sonrası daha da arttı. İran, ABD'ye yazılı mesaj göndererek İsrail Başbakanı Netanyahu'nun tuzağına düşmemesi konusunda uyardı. ABD ise İran'dan Amerikan tesislerini hedef almamasını istedi. İsrail'in 1 Nisan'da gerçekleştirdiği hava saldırısında 7 kişi ölmüştü. İran, saldırıya misilleme yapacağını duyurmuş ve ABD'yi de sorumlu tutmuştu.

05.04.2024 17:19  Güncelleme: 17:23
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İran ile İsrail arasında Şam'daki İran konsolosluğunun vurulması sonrası tansiyon daha da yükselirken Tahran, Washington'a İsrail konusunda yazılı mesaj gönderdiğini duyurdu.

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Muhammed Cemşidi, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "İran, yazılı mesajla ABD liderliğini (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun tuzağına düşmemesi konusunda uyardı. Darbe yememek için kenara çekilin. ABD ise cevap olarak İran'dan Amerikan tesislerini hedef almamasını istedi." ifadelerini kullandı.

İran'ın Suriye'deki büyükelçilik yerleşkesine saldırı

İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

Saldırıya hızlıca misillemede bulunacağını duyuran İran, olaydan ABD'yi de sorumlu tutmuştu.

İran, Suriye'deki saldırı sonrası 2 Nisan'da ABD'nin İran'daki çıkarlarını temsil eden İsviçre'nin Tahran Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırarak ABD'ye mesaj ilettiğini açıklamıştı.

İran basınında, Tahran yönetiminin İsviçre aracılığıyla ABD'ye "İsrail hedeflerini vuracağına" dair bilgi verdiği iddia edilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran, İsrail konusunda ABD'yi uyardı - Son Dakika

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