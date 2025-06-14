İran, İsrail Üslerine Füze Saldırısı Düzenledi

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'in askeri üslerinin hedef alındığını duyurdu.

Mehr Haber Ajansı, İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan "Sadık Vaat-3" operasyonuna ilişkin ikinci yazılı açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, İran'a yönelik saldırının çıkış noktası olan askeri üslerin ve askeri ekipmanların üretildiği sanayi merkezleri ve diğer askeri hedeflerin başarıyla hedef alındığı öne sürüldü.

Uydu görüntüleri ve istihbarat dinlemelerine göre onlarca balistik füzenin stratejik hedeflere isabet ettiğine dikkat çekilen açıklamada. İsrail'in engelleme çabalarına rağmen, İran'ın yoğun füze saldırı dalgalarına karşı koyamadığı iddia edildi.