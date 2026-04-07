Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran, İsrail ve ABD Hedeflerine İHA Saldırıları Düzenledi

07.04.2026 15:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran ordusu, İsrail ve BAE ile Kuveyt'teki ABD hedeflerine İHA ile saldırılar düzenlendi.

İran ordusu, İsrail'deki petrokimya tesisleri ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Kuveyt'teki ABD askeri karargahlarının bomba yüklü insansız hava araçlarıyla hedef alındığını duyurdu.

İran ordusu yazılı açıklamayla, ABD-İsrail'in İran'daki petrokimya tesislerine ve altyapıya saldırılarına karşılık dün geceden itibaren İsrail ve ABD hedeflerine misillemeler düzenlediğini bildirdi.

Saldırılar kapsamında, İsrail'deki Dimona yakınlarındaki petrokimya tesislerinin, BAE'deki Cebel Ali Limanı'ndaki ABD Donanması Bakım ve Onarım Merkezi'nin ve Kuveyt'teki Ahmed El-Ceber Hava Üssü'nde bulunan Amerikan güçlerinin radar sistemleri ve karargahlarının büyük çaplı bombalı insansız hava araçlarıyla hedef alındığı aktarıldı.

Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Savaş ve Çatışma, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Kuveyt, İsrail, Güncel, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 17:10:56. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.