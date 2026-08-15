İran, Katar'da Esir Tutulan Pilotları İçin Endişeli - Son Dakika
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İran, Katar'da Esir Tutulan Pilotları İçin Endişeli

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İran, savaş sırasında düşen uçaklardaki üç pilotun Katar'da esir alındığını açıkladı.

İran Genelkurmay Başkanlığı, ABD-İsrail ile savaş sırasında düşen 2 savaş uçağındaki İranlı 4 pilottan 3'ünün Katar tarafından esir alındığını duyurdu.

İran Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanlığı Kayıp Arama Komitesi Komutanı Tuğgeneral Muhammed Bakırzade, Cevad Salihi, Abdulmecid Deştiyan ve İmran Behruşiyan adlı 3 İranlı pilotun savaş uçaklarının düşmesinin ardından 6 aydır Katar tarafından esir tutulduğunu açıkladı.

Konuyla ilgili Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkanı Mirjana Spoljaric Egger'e gönderdiği mektupta konuya ilişkin detayları açıklayan Bakırzade, ABD-İsrail'in saldırılarıyla başlayan savaş devam ederken 2 Mart'ta düşman askeri üssüne muharebe operasyonu dönüşü sırasında düşman hava savunma sistemleri tarafından 2 Su-24 tipi savaş uçağının vurulduğunu belirtti.

Savaş uçaklarındaki pilotların fırlatma koltuğuyla atladığını, bunlardan birinin hayatını kaybettiğini ve 3 pilotun ise Katar güçleri tarafından canlı olarak yakalandığını aktaran Bakırzade, "Ne yazık ki, o tarihten bu yana, 6 ay geçmesine rağmen, Katar hükümeti, savaş esirlerinin haklarına saygı gösterilmesi gerekliliğine ilişkin dört Cenevre Sözleşmesi de dahil olmak üzere tüm uluslararası yasa ve düzenlemelere aykırı olarak, bu esirlerin devredilemez haklarını görmezden gelmiş ve ihlal etmiştir." ifadelerini kullandı.

Bakırzade, tüm diplomatik çabalara ve takip çalışmalarına rağmen, esirlerin aileleriyle ve takip çalışmalarını yürüten yetkililerle görüşmelerine ve iletişim kurmalarına izin verilmediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanlığı Kayıp Kişileri Arama Komitesi, Katar'da esir alınan pilotların durumundan derin endişe duyduğunu ifade eder ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin üst düzey yetkilisinden, insani misyonlar ve ikili işbirliği doğrultusunda, Katar'daki İranlı pilotlarla en kısa sürede görüşme yapmasını, bu kişilerin sağlık durumları hakkında İran'ı bilgilendirmesini ve hızlı bir şekilde serbest bırakılmaları için gerekli koşulları hazırlamasını önemle talep eder."

İran, Katar'daki ABD üssüne karşı o dönemde düzenlenen saldırılar sırasında savaş uçaklarının hedef alındığını duyurmuş ve hayatını kaybeden pilot Mecid Kazımi'nin naaşının İran'a iade edildikten sonra defnedildiğini açıklamıştı. İranlı yetkililer, 3 pilotun akıbetinin belirsiz kaldığını ve ellerindeki bilgilerin eksik olduğunu duyurmuştu.

Kaynak: AA

Güncel, Katar, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran, Katar'da Esir Tutulan Pilotları İçin Endişeli - Son Dakika

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