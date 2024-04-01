Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan İran Konsolosluğu'na yönelik saldırıda hayatını kaybeden İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü komutanlarından Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahidi, Suriye ve Lübnan'da üstlendiği kritik görevlerle biliniyor.
AA muhabirinin İran medyasından derlediği bilgilere göre, Tuğgeneral Zahidi, 2 Kasım 1960 yılında İran'ın İsfahan kentinde dünyaya geldi.
Devrim Muhafızları'na 1980 yılında katılan Zahidi, İran- Irak savaşında saha komutanlığı yaptı.
Zahidi, 1986-1991 yılları arasında İmam Hüseyin 14. Tümen Komutanlığı yaptıktan sonra 1995 yılında kısa süreliğine Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevini üstlendi.
Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevini 2005-2008 yılları arasında sürdüren Zahidi, 2008-2016 yılları arasında Kudüs Gücü'nde faaliyet gösterdi ve Devrim Muhafızları Ordusu'nun Suriye ve Lübnan'da görev yapan komutanıydı.
Zahidi 2016-2019 yılları arasında ise Devrim Muhafızları Operasyonlar Komutan Yardımcılığı görevinde bulundu.
İran medyasında yayınlanan görüntülerde, Zahidi'nin ABD'nin Uluslararası Bağdat Havaalanı yakınındaki saldırısında öldürülen Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutan General Kasım Süleymani ve aynı gücün hali hazırdaki komutanı İsmail Kaani başta olmak üzere İran'ın üst düzey komutanları ile farklı tarihlerde yayınlamış fotoğraflarına yer verildi.
Devrim Muhafızları Ordusu yaptığı açıklamada, Şam'daki saldırıda Tuğgeneral Zahidi'nin yanı sıra bir diğer üst düzey komutan olan Tuğgeneral Muhammed Hadi Hac Rahimi ile 5 yetkilinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.
Son Dakika › Güncel › İran Konsolosluğu'na saldırıda hayatını kaybeden Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahidi'nin kariyeri - Son Dakika
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Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan İran Konsolosluğu'na yapılan hava saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü komutanlarından Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahidi, Tuğgeneral Muhammed Hadi Hac Rahimi ile 5 yetkilinin hayatını kaybetmesi sonrası Tahran'da İsrail karşıtı gösteri düzenlendi. Göstericiler, ABD'ye ve İsrail'e ölüm sloganları atarak intikam çağrısında bulundu ve İsrail'e füze atılmasını istedi.
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