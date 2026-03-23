İran, Körfez'de Kontrolü Sağladı

İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim??????? Zülfikari, Umman Denizi ile Hürmüz Boğazı'nı tamamen kontrol altında tuttuklarını dolayısıyla Basra Körfezi'ne mayın döşemeye ihtiyaç duymadıklarını belirtti.

İran'ın, Umman Denizi ile Basra Körfezi'nin kontrolünü elinde bulundurduğunu, Hürmüz Boğazı'nın da tamamen kontrolleri altında olduğunu belirten Zülfikari, Basra Körfezi'ne mayın döşenmesine ihtiyaç duymadıklarını ancak ihtiyaç halinde her türlü imkandan da faydalanacaklarını söyledi.

Zülfikari ayrıca, bölge dışı ülkelerin Basra Körfezi'ne müdahale etme hakkı olmadığını dile getirdi.