İran'ın Stratejisi Bölge Dengelerini Değiştiriyor, Petrol Fiyatları 120 Doları Aştı

13.04.2026 18:19
İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimleri ve petrol fiyatlarının yükselmesi, Dubai emlak piyasasında önemli daralmalar ve yapısal riskler oluşturuyor. Uzmanlar, savaşın etkileri ve İran'ın yıpratma stratejisinin bölgedeki ekonomik dengeleri sarsabileceğini öngörüyor.

İran, Siyonistlerin hayallerini altüst ederek bölgedeki dengeleri değiştirdi. Petrol fiyatları 120 doları aştı ve bu durum ekonomik dengeleri sarsarken, geleceğe dair senaryolar merak konusu oldu. Raporda, Dubai gayrimenkul piyasasındaki yapısal riskler dikkat çekiyor; devasa konut projeleri arz fazlası krizine dönüşme riski taşıyor ve villa fiyatlarının düşmesi bekleniyor. Hürmüz Boğazı'nın kapanması inşaat malzemeleri tedarikini etkileyerek maliyetleri artırıyor, ikinci el piyasasında ise yatırımcıların nakit ihtiyacı nedeniyle fiyatlar düşüyor.

Dubai'nin küresel ticaret ağındaki yeri, Jebel Ali Limanı'nın verimliliği ile bağlantılı, ancak İran'ın Hürmüz Boğazı'nı trafiğe kapatmasıyla limanın operasyonları geçici olarak askıya alındı. Orta Doğu'daki çatışmalar enerji sektörünü etkiliyor; Brent petrol fiyatları saldırılar sonrası %13 artarak 82 dolara fırladı ve Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimle 100 doları geçti. Bu, Dubai için yüksek gelirler sağlarken ticaret ve havacılık maliyetlerini artıran bir enflasyon baskısı yaratıyor. Uzmanlar, çatışmaların uzaması halinde küresel enflasyonun %0,5 ile %1,0 arasında artabileceğini öngörüyor.

Gelecek senaryoları arasında, BAE'nin savunma kapasitesini artırarak savaşın etkilerinden kaçınması veya ABD'nin İran'a saldırılarıyla Hürmüz Boğazı'nın kontrollü açılması yer alıyor, ancak İran'ın ekonomik yıpratma stratejisi bu senaryoları kısıtlıyor. Diğer senaryolarda, savaşın düşük yoğunluklu hale gelmesi veya İran'ın Dubai'nin kritik altyapısını hedef alması durumunda şehirde yıkım ve kitlesel expat çıkışı yaşanabilir. Sonuç olarak, İran'ın asimetrik yıpratma stratejisi bölgedeki ekonomik yapıyı derinden etkiliyor, Dubai emlak piyasasında daralmalara neden oluyor ve Asyalı yatırımcıların çıkışı yeni bir finansal paradigmanın oluştuğuna işaret ediyor. Hürmüz Boğazı'ndaki kriz, küresel enerji arzı üzerinde kalıcı etki yaratma potansiyeline sahip.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
