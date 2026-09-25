İran lideri Hamaney’in Başdanışmanı Velayeti’den Irak Başbakanı Zeydi’ye “Necef” tepkisi - Son Dakika
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İran lideri Hamaney’in Başdanışmanı Velayeti’den Irak Başbakanı Zeydi’ye “Necef” tepkisi

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İran lideri Mücteba Hamaney'in Başdanışmanı ve ülkenin önde gelen siyasetçilerinden Ali Ekber Velayeti, Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi’nin ABD temasları ve Irak’ın İran’a yönelik uyguladığı uçuş kısıtlamalarına atıf yaparak, “Zeydi Bey, meşruiyet Washington’dan gelmez, Necef toprağı ve...

İran lideri Mücteba Hamaney'in Başdanışmanı ve ülkenin önde gelen siyasetçilerinden Ali Ekber Velayeti, Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'nin ABD temasları ve Irak'ın İran'a yönelik uyguladığı uçuş kısıtlamalarına atıf yaparak, "Zeydi Bey, meşruiyet Washington'dan gelmez, Necef toprağı ve şehitlerin kanından gelir." dedi.

Velayeti, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından, Irak Başbakanı Zeydi'ye tepki gösterdi.

ABD ve İsrail'in, savaş alanında uğradığı "yenilgiyi" telafi etmek için cephe birliğini içeriden dağıtmaya çalıştığına vurgu yapan Velayeti, bu çabanın Necef'te kendini gösterdiğini söyledi.

Velayeti, "Zeydi Bey, meşruiyet Washington'dan gelmez, Necef toprağı ve şehitlerin kanından gelir. Sana'dan Necef'e kadar direniş cephesi birliktir." ifadelerini kullandı.

Irak, ABD yaptırımları kapsamında Tahran-Bağdat ve Tahran-Necef uçuşlarının askıya alındığını duyurmuştu.???????

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriAli Ekber VelayetiWashingtonGüncelNecefIrakİranSon Dakika

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SON DAKİKA: İran lideri Hamaney’in Başdanışmanı Velayeti’den Irak Başbakanı Zeydi’ye “Necef” tepkisi - Son Dakika
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