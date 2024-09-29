İran, Lübnan'ın Yanında Olduğunu Vurguladı

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İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Lübnanlı mevkidaşı Nebih Berri ile yaptığı telefon görüşmesinde ülkesinin Lübnan'ın yanında olduğu mesajını verdi.

Tesnim Haber Ajansı'na göre, Kalibaf, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın vefatı dolayısıyla Berri'ye taziyelerini iletti.

İsrail'in uluslararası hukuk tanımaz tavrına engel olmak için İslam ülkeleri parlamentoları ve hükümetlerinin seferber olması gerektiğini söyleyen Kalibaf, "Bu günlerde Lübnan halkı ve savaş mültecilerinin sorunlarının arttığına şahit oluyoruz. Her zaman olduğu gibi yine Lübnan'ın yanındayız." ifadelerini kullandı.

Kalibaf, Lübnan'ın içinden geçtiği şu hassas günlerde çeşitli siyasi grupların arasındaki birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.

Lübnan Meclis Başkanı Berri ise İsrail'e karşı mücadelenin devam edeceğini vurguladı.

Hizbullah lideri Nasrallah'ın vefatının tüm Lübnan'ı yasa boğduğunu belirten Berri, İsrail'in Lübnan'ın güneyini boşaltmaya çabaladığını ancak işgalcilerle mücadelenin devam edeceğini söyledi.

İsrail'in Lübnan'a şiddetlenen saldırılarında 1052 kişi öldü

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 17-18 Eylül'de Hizbullah'ın kullandığı çağrı cihazları ve telsizleri patlattı, 23 Eylül'de de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk, 194'ü kadın olmak üzere toplam 1052 kişi İsrail saldırılarında öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Lübnan'ın güney kesimlerinden başkent Beyrut'a ve kuzey bölgelerine göç dalgası sürerken Suriye'ye de on binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.