İran Maslahatgüzarı Dışişleri'nde

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(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İran'ın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'nın, ikili konular ve bazı İranlı yetkililerin Türkiye'ye yönelik iddialarını ele almak üzere Bakanlığa davet edildiğini bildirdi.

İran'ın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, İranlı yetkililerle düzenli olarak bir araya gelip görüş alışverişinde bulunduklarını belirterek, bugün de İran Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'nı Bakanlığa davet ettiklerini söyledi. Görüşmede, ikili konuların ele alındığını belirten Keçeli, bazı İranlı yetkililerin Türkiye'ye yönelik iddialarının gündeme getirildiği bilgisini verdi.

Keçeli, "Son dönemde İranlı yetkililerin Türkiye'ye dönük eleştirilerini daha ziyade kamuoyu önünde dile getirdiklerini görüyoruz. Bu konuda hazırladığımız bir dosyayı daha önce İran tarafına iletmiştik esasen" dedi.

Dış politikayla ilgili konuların iç siyasete malzeme edilmemesi gerektiğini düşündüklerini kaydeden Keçeli, "Bu çerçevede, diğer bir ülkeye verilmesi gereken kritik mesajları doğrudan muhataplarına iletmeyi tercih ediyoruz. Bugün de bu yolu izledik. İran ile ilişkilerimize büyük değer veriyoruz. Türkiye ve İran arasındaki ilişkileri güçlendirmek bizim için önem arz ediyor" ifadelerini kullandı.