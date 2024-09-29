İran Meclis Başkanı'ndan İsrail'e Sert Tepki

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İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İsrail'in Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'a düzenlediği suikasta tepki göstererek ABD'nin İsrail'in işlediği cinayetlerin ortağı olduğunu söyledi.

İran devlet televizyonuna göre, İran Meclisinde Nasrallah'a suikast düzenlenmesi protesto edildi.

Milletvekillerine hitaben yaptığı konuşmada Kalibaf, "İsrail, cinayetlerini ABD'nin askeri, istihbarat, medya ve mali desteğiyle gerçekleştiriyor. ABD bütün bu cinayetlerin ortağıdır." dedi.

Bölgedeki direniş güçlerini desteklemenin ülkenin güvenlik stratejileri arasında yer aldığını dile getiren Kalibaf, "Rehberin (ülke lideri Ali Hamaney) talimatı gereği direniş güçlerine en üst seviyede yardım etmede tereddüt etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kalibaf'ın konuşmasının ardından milletvekilleri, "Kahrolsun İsrail", "Kahrolsun Amerika" sloganları attı.

İsrail'in Lübnan'a şiddetlenen saldırılarında 1052 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1052 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde 150 bine yakın kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.