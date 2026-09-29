İran Meclisi Başkanı Kalibaf, abluka sürerse Körfez altyapısını vurmakla tehdit etti - Son Dakika
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İran Meclisi Başkanı Kalibaf, abluka sürerse Körfez altyapısını vurmakla tehdit etti

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İran Meclisi Başkanı Kalibaf, abluka sürerse Körfez altyapısını vurmakla tehdit etti
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İran Meclisi Başkanı Kalibaf, petrol satışlarına engel konmaya devam edilirse Körfez ülkelerindeki altyapıya saldırı düzenlenebileceği tehdidinde bulundu. ABD'nin Temmuz ortasından bu yana İran limanlarına uyguladığı abluka, ülkenin petrol ticaretini neredeyse durdurdu.

Petrol ticareti ABD ablukası nedeniyle sekteye uğrayan İran, bu durumun devam etmesi halinde Körfez ülkelerindeki altyapıya saldırılar düzenleyeceği tehdidinde bulundu.İran Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ülkesinin petrol satışlarına engel konmaya devam edilmesi halinde bölgedeki ülkelerin altyapısına saldırılar düzenleyebilecekleri tehdidinde bulundu.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın aktardığına göre Kalibaf, "Petrol satamadığımız bir bölgede kimse petrol satamayacak. Güvenliğimiz garanti altına alınmazsa, hiçbir altyapı güvende olmayacak" ifadelerini kullandı.

Kalibaf'ın açıklamaları, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yaptığı ve İran'ı ağır saldırılarla bir kez daha tehdit ettiği konuşmasına yanıt niteliği taşıyor.

ABD ordusu, Temmuz ortasından bu yana İran limanlarına giriş ve çıkış yapmak isteyen gemilere deniz ablukası uyguluyor. Bu durum İran'ın petrol ticaretini neredeyse durma noktasına getirmiş durumda.

Ablukanın kaldırılması, savaşı sona erdirmeye yönelik ABD ile yapılan görüşmelerde Tahran'ın temel taleplerinden biri olarak görülüyor. Son aylarda, İran ve müttefiki olan gruplar tarafından yapıldığı düşünülen saldırılarda, komşu Arap ülkelerine ait boru hatları ve rafineriler dahil olmak üzere enerji altyapısı hedef alınmıştı.

İran, ABD'nin yanıtını bekliyor

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise küresel petrol ve doğal gaz ticareti için kilit öneme sahip olan Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına ilişkin ABD ile görüşmelerin devam ettiğini dile getirdi.

Arakçi, Pazartesi New York'ta yaptığı açıklamada, arabuluculuk yapan Katar'ın konuyu ABD ile yeniden görüşmesinin ve "ABD tarafından gelecek nihai yanıtı" kendilerine iletmesinin beklendiğini ifade etti.

ABD Başkanı Trump birkaç gün önce, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına ilişkin İran'ın son koşullarını reddetmişti.

ABD ile İsrail'in Şubat ayı sonunda İran'a saldırmasının ardından başlayan savaşla birlikte Boğaz'daki gemi trafiği durma noktasına geldi.

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesine göre İran'ın talepleri arasında Washington'un İran limanlarına uyguladığı ablukanın kaldırılması da yer alıyor.

Tahran: Nükleer silah peşinde değiliz

İran bugün, nükleer silah yapma çabası içinde olduğu iddialarını bir kez daha "yalan" olarak nitelendirdi.

Tasnim haber ajansının aktardığına göre, İran Devrim Muhafızları sözcüsü General Hüseyin Mühebbi, "İran'ın nükleer silaha ulaşmasına sadece birkaç hafta kaldığı iddiası 25 yıl önce de ileri sürülen yalanın aynısı" dedi.

ABD ve İsrail, 28 Şubat'ta başlattıkları İran savaşını, Tahran'ın atom bombasını elde etmeye yakın olduğu iddiasıyla gerekçelendirmişti. Tahran ise bu suçlamayı sürekli olarak reddediyor.

Mühebbi, ABD hükümetinin kendi vatandaşlarını aldattığını öne sürerek "İran 2000'li yılların başında nükleer bomba yapımına sadece birkaç hafta uzaklıkta olsaydı bunu çoktan yapardı. Bugün bu iddianın büyük bir yalan olduğunu görebiliyoruz" ifadesini kullandı.

Tahran, İran savaşının başından bu yana Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) müfettişlerinin ülkedeki nükleer tesislere girişine izin vermiyor. Ülkenin sahip olduğu yaklaşık 400 kilogram yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumun akıbeti ise belirsizliğini koruyor.

UAEA, Tahran'ın bomba yapma kapasitesine dair endişelerini defalarca dile getirdi.

Ancak İran'ın nükleer programına ilişkin anlaşmazlık uzun süredir geri planda kalmış durumda. Savaşı sona erdirmeye yönelik görüşmeler, daha çok Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması çabalarına odaklanıyor.

dpa/ ET,MUK

Kaynak: Deutsche Welle
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