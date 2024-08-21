İran Meclisi, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın yeni kabinesine güvenoyu verdi - Son Dakika
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İran Meclisi, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın yeni kabinesine güvenoyu verdi

İran Meclisi, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın önerdiği yeni kabineye eksiksiz güvenoyu verdi. Pezeşkiyan'ın yeni kabine için önerdiği 19 isim, Mecliste yapılan görüşmelerin ardından güvenoyu aldı. Kabinede Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Savunma Bakanı, Petrol Bakanı, Ekonomi Bakanı ve Yol ve Şehircilik Bakanı gibi önemli görevlere atamalar yapıldı.

21.08.2024 15:48
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İran Meclisi, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın önerdiği yeni kabineye eksiksiz güvenoyu verdi.

İran'da geçen ay göreve başlayan Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın yeni kabine için önerdiği 19 isim, Mecliste 5 gündür yapılan görüşmelerin ardından güvenoyu aldı.

Buna göre, eski Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani döneminde Dışişleri Bakan Yardımcısı ve nükleer müzakerelerde Başmüzakereci olarak görev yapan Abbas Erakçi, İran'ın yeni Dışişleri Bakanı oldu.

Eski Uyuşturucuyla Mücadele Teşkilatı Genel Sekreteri Tuğgeneral İskender Mumini, İçişleri Bakanı olurken Genelkurmay Başkan Yardımcısı ve eski Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Aziz Nasırzade yeni Savunma Bakanı görevini aldı.

Mevcut İstihbarat Bakanı İsmail Hatib de Meclisten aldığı güvenoyu ile bir dönem daha görevinde kaldı.

Ruhani döneminde Petrol Bakan Yardımcısı olarak görev yapan Muhsin Paknejad ise ülkenin yeni Petrol Bakanı oldu.

Ekonomi Bakanı olarak eski Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti, Yol ve Şehircilik Bakanı olarak da kadın mimar Ferzane Sadık Meclisten güvenoyu alarak kabineye giren isimler arasında yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran Meclisi, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın yeni kabinesine güvenoyu verdi - Son Dakika

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