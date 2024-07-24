İran Meclisi'nde internet yasakları tartışması - Son Dakika
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İran Meclisi'nde internet yasakları tartışması

İran Meclisi\'nde internet yasakları tartışması

İran Meclisi'nde Bukan Milletvekili Muhammed Kesim Osmani tarafından hazırlanan internet yasaklarının kaldırılmasına dair tasarının dikkate alınmadığı iddiası üzerine gerginlik yaşandı. Osmani, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'a suçlamalarda bulunarak tepki gösterdi. Meclis Başkanı Yardımcısı Ali Nikzad ise tasarının sıraya konulduğunu ve dikkate alınmadığının doğru olmadığını belirtti.

24.07.2024 17:17
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İran'da internet yasaklarının güvenlik sorunlarının olduğu dönemler haricinde kaldırılmasına dair bir milletvekili tarafından hazırlanan tasarının dikkate alınmadığı iddiası üzerine Meclis oturumu sırasında gerginlik yaşandı.

İran Meclisinin bugünkü açık oturumunda Bukan Milletvekili Muhammed Kesim Osmani, ülkedeki internet yasaklarının bir kısmının kaldırılmasına dair hazırladığı tasarının dikkate alınmamasına tepki gösterdi.

Oturum sırasında yüksek sesle Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'a suçlamalarda bulunan Osmani, "İki acil tasarı hazırlayıp yönetim kuruluna sundum. Bu plan tüm aşamalardan geçti ama Sayın Galibaf bu planı veto etti. Bunu hangi hakla yaptınız? Sayın Kalibaf, Meclisin iç düzenlemelerine uyacağınıza Kur'an üzerine yemin ettiniz." ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda eski bir general olan Kalibaf'a, "Burası kışla değil, burası Meclis, milletin evi" diyerek seslenen Osmani, Meclisin iç düzenlemeleriyle ilgili elindeki kitabı masaya vurdu.

İranlı vekile tepki gösteren Meclis Başkanı Yardımcısı Ali Nikzad ise tasarının sıraya konulduğunu ve dikkate alınmadığının doğru olmadığını söyledi.

Nikzad, "Meclis Başkanı'na hitabınız doğru değil. 'Burası kışla değil' derken ne demek istiyorsunuz? Bunlar nasıl ifadeler? Şu anda Başkanlık Heyetinde 30 tane acil tasarı var ve bunlar zamanında sunulacak. Meclis'in ve Başkanı'nın onurunu korumanızı rica ediyorum." diye konuştu.

Daha sonra basına açıklama yapan Muhammed Kesim Osmani, internet yasaklarının yalnızca güvenlik sorunlarının olduğu dönemlerde uygulanmasını öngören bir tasarı hazırladığını söyledi.

Tasarının 1 aydan fazla süredir bekletildiğini aktaran Osmani, "Birçok vekil de bunu onayladı. Eğer planımızda bir sorun varsa Başkanlık Heyeti, bunu düzeltmemizi söylemeli. Herkes bunun iyi bir plan olduğu konusunda hemfikir ancak neden yapılmadığına dair bir soru var. Anayasa, Meclis Başkanı'na herhangi bir tasarıyı engelleme yetkisi vermiyor." dedi.

Kaynak: AA

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