İran Nükleer Faaliyetlerine Devam Edecek

TAHRAN, 24 Haziran (Xinhua) -- İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, ülkenin nükleer faaliyetlerinde herhangi bir duraksama yaşanmayacağını söyledi.

İran'ın IRIB Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İslami, salı günü yaptığı açıklamada İran'ın nükleer tesislerine yönelik ABD ve İsrail saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Gerekli düzenlemeler ve hazırlıkları yaptık. An itibarıyla hasar tespit değerlendirmesi yürütüyoruz" diyen İslami, nükleer tesislerin yeniden hayata geçirilmesine yönelik hazırlıkların önceden planlandığını ifade etti.

İslami, ülkenin nükleer üretim ve hizmetlerinde herhangi bir kesinti yaşanmasını önlemek üzere planları olduğunu vurguladı.