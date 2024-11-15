İran Nükleer Müzakerelere Açık - Son Dakika
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İran Nükleer Müzakerelere Açık

İran, nükleer müzakerelere ciddiyet gösterilmesi halinde hazır olduklarını açıkladı.

15.11.2024 15:41
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TAHRAN, 15 Kasım (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, ilgili tarafların ciddiyet göstermesi halinde nükleer müzakerelere hazır olduklarını söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erakçi söz konusu açıklamayı perşembe günü, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi ile başkent Tahran'daki görüşmesinin ardından yaptı.

Grossi ile yaptığı görüşmeyi "iyi ve yapıcı" olarak nitelendiren Erakçi, iki tarafın "İran'ın, UAEA ve diğer taraflarla nükleer meseleye ilişkin gerilimin azaltılması için yeni bir yol çizeceğini" vurguladı.

Erakçi, "Nükleer programımızın barışçıl niteliğinden emin olduğumuz için ajansla işbirliği yapmakla ilgili sorunumuz yok ve bu işbirliğini sürdürebiliriz. Ancak bunun için diğer tarafların da kendi yükümlülük ve sorumluluklarını yerine getirmeleri gerekir" dedi.

İran Atom Enerjisi Örgütü Başkanı Muhammed Eslami ise perşembe günü Grossi ile görüşmesinin ardından, Tahran'ın UAEA Yönetim Kurulu'nun İran aleyhine alacağı her türlü karara derhal karşılık vereceği uyarısında bulundu.

Eslami, düzenlenen ortak basın toplantısında, İran'ın baskılardan etkilenmeyeceğini ve ulusal çıkarları çerçevesinde nükleer programını ilerleteceğini söyledi.

UAEA ile etkileşimlerini sürdürmeye istekli olduklarını belirten yetkili, "Eğer onlar etkileşim yolunu seçerlerse İran da buna karşılık verecektir" dedi.

Grossi ise İran'ın nükleer tesislerine saldırılmaması gerektiğini vurguladı.

İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırı tehditleriyle ilgili soru üzerine Grossi, "Nükleer tesislerin herhangi bir saldırıya maruz kalmaması gerektiğini her zaman vurguladım" dedi.

UAEA ile İran'ın uzun süredir işbirliği yaptığına işaret eden Grossi, "Şu an elle tutulur sonuçlar elde etmek ve dünyaya çatışma dışında bir yol seçtiğimiz mesajını iletmek için önemli" dedi.

Grossi, İranlı yetkililerle görüşmek üzere başkanlık ettiği heyetle çarşamba gecesi Tahran'a geldi.

Grossi'nin ziyareti, Tahran ile UAEA arasında, ajansın İran'ın defalarca reddettiği "beyan edilmemiş" tesislerde "uranyuma rastlandığı" iddiaları da dahil olmak üzere, çözülmemiş bazı meselelerin gölgesinde yapıldı.

İran, resmi adı Kapsamlı Ortak Eylem Planı olarak bilinen nükleer anlaşmayı Temmuz 2015'te dünya güçleriyle imzaladı ve Batı'nın yaptırımlarını kaldırması karşılığında nükleer programına kısıtlamalar getirilmesini kabul etti. Ancak ABD, Mayıs 2018'de anlaşmadan çekilerek yaptırımları yeniden uygulamaya başladı. Bu da İran'ın bazı nükleer taahhütlerini askıya almasına yol açtı.

Kaynak: Xinhua

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