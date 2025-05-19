İran, Nükleer Programda Denetimleri Artırmaya Hazır - Son Dakika
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İran, Nükleer Programda Denetimleri Artırmaya Hazır

İran, nükleer program denetimlerini artırmayı teklif etti, ancak uranyum zenginleştirmeyi durdurmayacak.

19.05.2025 12:18
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ülkesinin nükleer programına ilişkin daha fazla güvence sağlamak için denetimlerinin artırılmasına hazır olduklarını ancak ABD'nin düşük düzeyli uranyum zenginleştirmenin de durdurulması talebini kabul etmeyeceklerini söyledi.

Başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında ülkesinin dış politika gündemini ve bölgesel gelişmeleri değerlendiren Bekayi, konuşmasının başında 19 Mayıs 2024'te helikopter kazasında hayatını kaybeden önceki Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ı andı.

ABD ile müzakere sürecine ve bu ülkenin İran'a uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurması taleplerine değinen Bekayi, "Sayın Bakan (Abbas Erakçi) zenginleştirme konusundan açıkça bahsetti. Uranyum zenginleştirme, basitçe askıya alabileceğimiz veya durdurabileceğimiz bir şey değil. Bu, İran'ın nükleer endüstrisinin kesintisiz çalışmasını sağlamak için bir teknoloji ve zorunluluktur. İran'ın yasal hakkıdır ve bundan vazgeçemeyiz." dedi.

Bekayi, ülkesinin nükleer programına ilişkin daha fazla güvence sağlamak için denetimlerinin artırılmasına hazır olduklarını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın iddiasının aksine, bu ülkeden yazılı bir anlaşma metni almadıklarını yineleyen Bekayi, Amerikan tarafının müzakerelerde kamuoyuna yaptıkları açıklamalar ile müzakere masasında söylediklerinin birbiriyle uyuşmadığını söyledi.

Bir sonraki müzakere turunun netleşmediğini kaydeden Bekayi, bunun ABD tarafının sık sık farklı açıklamalar yapmasından kaynaklandığını vurguladı.

İsrail'in müzakere sürecini bozmak için provokasyon ihtimali

Bekayi, İsrail'in İran ile ABD arasındaki müzakere sürecini bozmaya yönelik provokasyon girişimlerinde bulunabileceğine dikkati çekerek, "Gelecekte İran'ı suçlamak ve bölgede çatışma bahanesi elde etmek için provokatif eylemlere başvurması ihtimal dışı değildir." ifadelerini kullandı. ???????

BM yaptırımlarının geri gelmesini sağlayabilecek mekanizma

İran'la, 2015'te imzalanan nükleer anlaşmayla kaldırılan Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarının geri getirilmesini sağlayabilecek "tetik mekanizması" adı verilen maddenin, Avrupa ülkeleri tarafından işletilmesi ihtimalinin sorulması üzerine Bekayi, "Hiçbir haksız veya dostça olmayan eylemi cevapsız bırakmayacağız. Bunun kullanılmasının hukuki bir dayanağı yoktur çünkü programımız tamamen barışçıldır. Bazı Avrupa ülkelerinin bu konuda ısrarcı olduğunu görüyoruz. Avrupa ülkelerinin izledikleri yolu tekrar gözden geçireceklerini ve iki ucu keskin bir kılıç olan bu mekanizmayı kötüye kullanmamalarını umuyoruz." diye konuştu.

Terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararı

Konuşmasında, terör örgütü PKK'nın fesih kararına da değinen Bekayi, "PKK'nın silahsızlandırılmasını memnuniyetle karşılıyoruz ve bunun bölgede istikrar ve güvenliğe yol açmasını umuyoruz." dedi.

ABD'nin Gazze'ye insani yardım girişinin sağlanması konusunda adım atmaması

Gazze'de Hamas tarafından esir tutulan ABD vatandaşı ve İsrailli asker Edan Alexander'ın serbest bırakılmasından iki gün sonra Trump yönetiminin İsrail'i bölgeye insani yardım girmesine izin vermeye zorlayacağı yönündeki sözlerine rağmen bunun gerçekleşmemesine de değinen Bekayi, "Bu, Amerikan tarafının verdiği söze güvenilemeyeceğinin bir başka göstergesidir. Hamas'ın iyi niyet göstermesinin hemen ardından İsrail rejiminin saldırıları arttı ve 200 masum insan öldürüldü. Bu durum bölgemizin gerçeklerini ve Amerikan tarafının fiili olarak sözlerini yerine getirmediğini göstermektedir." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran, Nükleer Programda Denetimleri Artırmaya Hazır - Son Dakika

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