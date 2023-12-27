 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İran, nükleer silah üretimi iddialarını reddetti - Son Dakika
Üye Girişi

İran, nükleer silah üretimi iddialarını reddetti

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, ülkenin nükleer silah için gerekli seviyeye yakın zenginleştirilmiş uranyum üretimini artırdığı iddialarının doğru olmadığını belirtti. İslami, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın raporunda İran'ın uranyum zenginleştirmesini hızlandırdığına dair bulgular olduğuna ilişkin haberlerin Gazze'deki durumu gündemden düşürmek için yapıldığını ifade etti.

İran, nükleer silah üretimi iddialarını reddetti
27.12.2023 - 14:05,
Abone Ol

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, ülkesinin nükleer silah için gerekli seviyeye yakın zenginleştirilmiş uranyum üretimini artırdığına dair iddiaların doğru olmadığını belirtti.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, başkent Tahran'da düzenlenen kabine toplantısı sonrasında basına açıklama yapan İslami, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) raporunda İran'ın uranyum zenginleştirmesini hızlandırdığına ilişkin bulgular olduğuna dair haberleri değerlendirdi.

Söz konusu haberlerin, " Gazze'de yaşanan siyasi koşullar ve yaşanan duruma karşı farklı bir gündem oluşturarak kamuoyunu Gazze tarafından İran'a yönlendirmeyi amaçladığını" dile getiren İslami, "Aslında bu tür şeyleri yaparken amaçlarının ne olduğu belli. Değerli halkımız da bizim yeni bir çalışmamız olmadığını ve mevcut faaliyetlerimizin kurallar çerçevesinde olduğunu bilmelidir." dedi.

ABD'nin İran'ın yüzde 60 saflıkta uranyum zenginleştirmesi konusundaki endişelerine işaret eden İslami, "Biz aynı yüzde 60'ı üretiyorduk, herhangi bir şeyi değiştirmedik ve yeni bir kapasite oluşturmadık. Bu (iddialar) bir medya çılgınlığıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Associated Press (AP) dün UAEA'nın yalnızca üye ülkelerle paylaştığı raporuna dayanarak, İran'ın nükleer silah üretimi için gerekli seviyeye yakın uranyum üretimini artırdığını duyurmuştu.

İran, ABD yaptırımlarının ardından yüksek düzeyde uranyum zenginleştirmeye başladı

İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya (5+1) arasında 2015'te yaptırımların kaldırılması karşılığında Tahran'ın nükleer faaliyetlerinin düzenlendiği ve denetim altına alındığı bir anlaşma imzalanmıştı.

ABD'nin 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilmesinden bir yıl sonra anlaşmadaki taahhütlerini durduran İran, Aralık 2020'de Meclis tarafından çıkarılan yasa kapsamında ilk olarak Natanz'da Nisan 2021'de yüzde 60 saflıkta uranyum zenginleştirdiğini duyurmuştu.

Uranyumun yüzde 20 ve üzerinde zenginleştirilmesi, nükleer bomba elde etmeye imkan sağlayacak yüzde 90 saflıkta parçalanabilir uranyuma ulaşmak için önemli bir aşama olarak kabul ediliyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Gazze, İran, Orta Doğu, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran, nükleer silah üretimi iddialarını reddetti - Son Dakika


14:33
THY uçağı aranan yolcu nedeniyle geri döndü THY uçağı aranan yolcu nedeniyle geri döndü
14:32
Hakeme saldıran eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tahliye edildi Hakeme saldıran eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tahliye edildi
14:06
Ankara adayı kim olacak? 'Erdoğan amcamın ismini açıklayacak' diyen yeğen mesajı apar topar sildi Ankara adayı kim olacak? "Erdoğan amcamın ismini açıklayacak" diyen yeğen mesajı apar topar sildi
14:04
Fatih Terim Atina'da: Yeni bir hayata başlıyoruz Fatih Terim Atina'da: Yeni bir hayata başlıyoruz
14:04
AK Parti ve MHP'nin İstanbul ve Ankara'da iş birliği yaptığı ilçeler belli oldu AK Parti ve MHP'nin İstanbul ve Ankara'da iş birliği yaptığı ilçeler belli oldu
13:54
Nuri Bilge Ceylan'dan Zeki Demirkubuz'a: Kendine şimdiden bir YouTube kanalı açsın Nuri Bilge Ceylan'dan Zeki Demirkubuz'a: Kendine şimdiden bir YouTube kanalı açsın
13:54
Gazze'de gizemli hastalık! İsrailli asker mantar enfeksiyonundan öldü Gazze'de gizemli hastalık! İsrailli asker mantar enfeksiyonundan öldü
13:48
Adıyaman'da 16 yaşındaki çocuk vahşice bıçaklanarak öldürüldü Adıyaman'da 16 yaşındaki çocuk vahşice bıçaklanarak öldürüldü

Son Dakika
14:32 Hakeme saldıran eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tahliye edildi
14:33 THY uçağı aranan yolcu nedeniyle geri döndü
14:06 Ankara adayı kim olacak? "Erdoğan amcamın ismini açıklayacak" diyen yeğen mesajı apar topar sildi
14:04 Fatih Terim Atina'da: Yeni bir hayata başlıyoruz
14:04 AK Parti ve MHP'nin İstanbul ve Ankara'da iş birliği yaptığı ilçeler belli oldu
13:54 Nuri Bilge Ceylan'dan Zeki Demirkubuz'a: Kendine şimdiden bir YouTube kanalı açsın
13:54 Gazze'de gizemli hastalık! İsrailli asker mantar enfeksiyonundan öldü
13:40 Suriye ve Irak'ın kuzeyine düzenlenen operasyonlarda 59 terörist etkisiz hale getirildi
13:30 ABD'de Tesla fabrikasında robot saldırısı! Mühendis yaralandı
13:24 Merve Boluğur, 100 milyon TL'lik teklifle Dubai'ye gidiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2023 15:04:30. #1.13#
SON DAKİKA: İran, nükleer silah üretimi iddialarını reddetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement