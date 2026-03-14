İran ordusu: İsrail askeri istihbaratını ve bazı hava üslerini İHA'larla hedef aldık

İran ordusu, İsrail'in askeri istihbarat birimi Aman, 8200 siber operasyon ve veri işleme birimi ile bazı hava üslerini insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldığını açıkladı.

İran ordusundan saldırılara dair açıklama yapıldı. Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Sevgili İran'ımızın cesur ve şehit komutanları anısına, bu sabah işgal altındaki topraklarda bulunan Aman İstihbarat Teşkilatı, 8200 siber operasyon ve veri işleme birimi ve işgalci rejimin bir dizi savaşçısının toplanma yeri, İran İslam Cumhuriyeti Ordusu tarafından İHA saldırılarıyla hedef alındı."

Saldırıların devam edeceği ve "düşmanlardan İran vatandaşlarına karşı işledikleri suçların intikamının alınacağı" belirtildi.