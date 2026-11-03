İran Ordusu Sözcüsü Ekreminia, savaşın Batı Asya ile sınırlı kalmayacağını söyledi - Son Dakika
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İran Ordusu Sözcüsü Ekreminia, savaşın Batı Asya ile sınırlı kalmayacağını söyledi

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İran Ordusu Sözcüsü Ekreminia, ABD'nin yeni saldırısına geçmiştekinden daha kapsamlı, ezici ve anında karşılık verileceğini söyledi. Ekreminia, yeni savaşta savaşın Batı Asya ile sınırlı kalmayacağını ve düşman hedef bankasının güncellendiğini belirtti.

İran Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Muhammed Ekreminia, ABD'nin herhangi bir yeni saldırısına "geçmiştekinden daha kapsamlı, ezici ve anında" bir karşılık vereceklerini ve savaşın bölgeyle sınırlı kalmayacağını söyledi.

İran'ın Mehr Haber Ajansına göre, Ordu Sözcüsü Ekreminia, katıldığı bir radyo programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD'nin saldırı tehditlerine karşılık "düşman hedef bankasının" güncellendiğini ve Silahlı Kuvvetlerin savunma ve saldırı kabiliyetlerinin geliştirildiğini söyleyen Ekreminia, "ABD'nin herhangi bir yeni saldırganlığı, geçmiştekinden daha kapsamlı, ezici ve anında bir karşılıkla karşılanacaktır ve yeni bir savaş durumunda, savaşın coğrafyası Batı Asya bölgesiyle sınırlı kalmayacaktır." ifadelerini kullandı.

İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney'in, 31 Ekim'de Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Abdullahi, İran Ordusu Komutanı Tümgeneral Emir Hatemi, Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Tümgeneral Ahmed Vahidi'nin de aralarında bulunduğu üst düzey askeri yetkililerle görüşmesinde her türlü saldırıya "derhal, etkili ve coğrafi sınır tanımayan" şekilde karşılık verilmesi talimatını verdiği belirtilmişti.

Kaynak: AA
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