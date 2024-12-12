İran Özgürlük Hareketi'nden Suriye Bildirisi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İran Özgürlük Hareketi'nden Suriye Bildirisi

Reformistler, Suriye'deki Esed yönetiminin çöküşünün tüm diktatör rejimler için ibret olduğunu vurguladı.

12.12.2024 17:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'da reformistlere yakınlığıyla bilinen "İran Özgürlük Hareketi", Suriye'deki son gelişmelere ilişkin "Beşar Esed iktidarının yıkılmasındaki ibretler" başlıklı bildiri yayımladı.

Açıklamada, "Beşar Esed yönetiminin 53 yıllık Esed ailesi diktatörlüğü sonrasında çökmesi ve bunun bölge üzerindeki etkileri, tüm diktatör rejimler için ders niteliğinde ibretler taşımaktadır." ifadelerine yer verildi.

Beşar Esed ve babasının Suriye'yi "demir yumruk" politikası ve diktatörlükle yönettiği belirtilen açıklamada, Şam yönetiminin dini ve etnik açıdan çeşitlilik arz eden Suriye toplumunu dikkate alarak özgür seçimler düzenleme yerine topluma, Baas Partisi ve kendi iradesini dayattığı vurgulandı.

Yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Siyasi özgürlükler ve gerçek partilerin olmadığı Suriye'deki otoriter yönetim, sürekli olarak muhalifleri bastırma ve protestoculara şiddet uygulama politikası izlemiştir. Bunun sonucu ise, çıkan iç savaşta 500 binden fazla insanın hayatını kaybetmesi, ülke nüfusunun yarısının yerinden edilmesi ve rejimin meşruiyetinin kaybolması olmuştur.

Suriye'deki kötü ekonomi ve sınıfsal uçurum, halkın yüzde 90'ından fazlasının yoksulluk sınırının altında yaşaması ve zulmün kurbanı olduklarını göstermektedir. Bu iki faktör, Suriye rejiminin çöküşünün başlıca nedenleri olmuştur."

Tahran yönetimi, iç savaş boyunca Suriye'ye örgütlediği milis gruplarını sevk edip muhaliflere karşı savaştırmak dahil pek çok imkanı seferber etmişti.

İran'daki reformistler ise, ekonomik ve sosyal sorunlara karşın ülke imkanlarının Suriye'deki milis güçler ve diğer araçlar için kullanılmasına karşı çıkıyordu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Ekonomi, Suriye, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran Özgürlük Hareketi'nden Suriye Bildirisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:59 Trump, yasa dışı göçmenleri sınır dışı etmek için orduyu kullanacak Trump, yasa dışı göçmenleri sınır dışı etmek için orduyu kullanacak
18:45 ABD Dışişleri Bakanı: Terörle mücadele için Erdoğan ile görüşeceğiz ABD Dışişleri Bakanı: Terörle mücadele için Erdoğan ile görüşeceğiz
18:44 Ahmet Davutoğlu’nun mektubuna Erdoğan’dan yanıt Ahmet Davutoğlu'nun mektubuna Erdoğan'dan yanıt
17:29 MİT Başkanı İbrahim Kalın, Şam’daki Emevi Camii’nde MİT Başkanı İbrahim Kalın, Şam'daki Emevi Camii'nde
15:16 Almanya’dan Acil Durum Uyarısı Almanya'dan Acil Durum Uyarısı
07:09 Pentagon yetkilisinin cevapsız bıraktığı Türkiye sorusu Pentagon yetkilisinin cevapsız bıraktığı Türkiye sorusu
06:50 Esad’ın kaçışı sonrası Türkiye’ye uygulanan ambargo ortaya çıktı Esad'ın kaçışı sonrası Türkiye'ye uygulanan ambargo ortaya çıktı
02:09 35 yıllık komşusunun evine duvarı yıkıp girdi, tüm eşyaları kendi evine taşıdı 35 yıllık komşusunun evine duvarı yıkıp girdi, tüm eşyaları kendi evine taşıdı
01:48 ABD’den dikkat çeken Türkiye açıklaması: Harika bir ilişkimiz var ABD'den dikkat çeken Türkiye açıklaması: Harika bir ilişkimiz var
01:28 BM Genel Kurulu, Gazze’de kalıcı ateşkes tasarısını kabul etti BM Genel Kurulu, Gazze'de kalıcı ateşkes tasarısını kabul etti
00:57 Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra’ya yurt dışına çıkış yasağı getirildi Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'ya yurt dışına çıkış yasağı getirildi
00:05 Meclis’te ’Yenidoğan’ tartışması Meclis'te 'Yenidoğan' tartışması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2024 19:26:50. #1.13#
SON DAKİKA: İran Özgürlük Hareketi'nden Suriye Bildirisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.